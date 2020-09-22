學校課程檢討專責小組建議 精簡說話和聆聽考試卷別

學校課程檢討專責小組今日（22日）向教育局提交檢討報告，提出檢視中文科評核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話和聆聽考試。有中學中文科老師認為，兩卷有保留的價值，惟考核模式僵化，應調整模式。

受疫情影響，今年文憑試取消中英文口試，有不少聲音指令考試側重於閱讀及寫作能力，對靠說話「拉分」的學生不公。小組提議「刪減、精簡或合併現時的說話和聆聽考試卷別」，中文科老師王美琪認為，現時小組使用字眼較為含糊，未知是否會取消，或精簡至何等程度，預計為先看業界反應。

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說話卷有其效能應保留

王美琪指，未知局方會否延續疫情安排，順勢精簡說話考試，惟她指說話卷有其效能，不支持完全刪除，但認為現時考核模式較機械化，應調整模式，才能有效為考生評級。

至於「聆聽及綜合能力」卷，卷中包含聆聽及寫作部份，她稱業界普遍認為此卷所需操練時間較長，「又要聽又要寫」，學生需花時間學習如何答題精準，認為應檢視「綜合」部份是否有必要保留。

小組亦建議加強培養學生欣賞中國文學作品和文言經典，當中提到成立專家小組，加強課程內相關的學習、欣賞經典篇章和名著，以及檢視非華語學生的學習需要。

建議精簡英文科校本評核安排

另外，英文科方面，小組則建議進一步精簡校本評核安排，並檢視在文憑試寫作卷中更有效評核選修部份，另又提出開辦職業英語應用學習課程、增強學術和創意層面的語文運用等。

數學科方面，小組則建議研究長遠以「高級數學科」（暫名）取代現時數學科延伸部份的可行性，以及在教、學和評估方面，進一步善用現時在數學科「基礎課題」和「非基礎課題」的劃分。

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