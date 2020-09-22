摺紙鶴靜坐後協助搬磚 售貨員認刑事毀壞候判

售貨員去年11月在秀茂坪某商場參與摺紙鶴靜坐活動，及後應邀到附近休憩處，其間見人掘磚後協助搬磚，最終與兩名少年男女一同被警員拘捕。售貨員今在觀塘裁判法院承認刑事毀壞罪，裁判官指當日現場沒有示威，亦沒證據顯示售貨員涉及進一步不法行為；而且案中三人罪責相同，惟另外兩名被告早前已先後獲撤控，改以簽保守行為方式處理。為公平起見，裁判官認為三人的判刑不應有太大落差，故下令先索取感化及社會服務令報告，下月8日始判刑，其間售貨員可保釋。

案中三名被告為售貨員幸晏生（24歲）、17歲彭姓女生及14歲少年。彭早前已獲撤控，改以簽保守行為處理。控方今亦對14歲少年撤控，准以自簽2,000元、守行為12個月處理。控方解釋，撤控是基於兩名被告的年紀；惟警員從幸的背包內找到兩支食用油，現場附近的樹叢亦找到17支食用油，故控方決定繼續檢控幸。

辯方求情透露，幸當晚到秀茂坪某商場參加摺紙鶴活動，其後應邀運送食用油到涉事公園，當時已有數人在公園內掘磚。他原本打算離開，但有人稱已召喚貨車，故他繼續留在現場協助搬磚。約10分鐘後，幸遭警員拘捕，被制服時面部磨地，面及肩受傷，需入院治療。幸願意向康文署賠償。

主任裁判官徐綺薇引述被告的求情信，透露被告明白犯案影響市民使用公園設施，對所犯行為深感後悔，自知行為愚昩，願接受法律懲罰。

徐官又指，現場沒有示威，沒證據顯示犯案涉及進一步不法行為。雖然控方以不同方式處理本案被告，但三名被告罪責基本相同，故幸的判刑不能跟另外兩人落差太大，否則對幸不公平。

案情透露，去年11月14日晚上約11時，警車經過秀茂坪道及曉光街交界休憩處，車上警員發現有7名男女在休憩處內掘磚及搬磚，於是下車追截，結果拘捕本案三名被告。幸接受警誡時稱已知錯，事前沒考慮後果。而被掘起的路面面積兩米乘兩米，維修費為316元。

【案件編號：KTCC1098/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！