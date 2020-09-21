果燃台LIVE︱12港人被送中30日 陳同佳未自首 林鄭行會前見記者料被追問

月初特區行政長官林鄭月娥手執《基本法》強解香港並無「三權分立」，只有「三權分工」；月底終審法院非常任法官施覺民月初突然提出請辭，林鄭政府即又推《基本法》指香港「司法獨立」，卻迅即被黨媒《大公報》打臉，點名兩位法官為「黃法官」，「警方拉人，司法放人」，借勢指司法機構也應受監察。

12港人被送中已屆一個月，林鄭政府上下竭力與之劃清界線，被捕人士家屬決報警，聯合國亦首回應事件，促中方確保賦予正當法律程序權利；與此同時涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，至今仍未赴台灣投案，潘曉穎母親透過傳媒呼籲陳同佳兌現承諾，盡快赴台投案。林鄭去年10月曾指收到陳同佳的來信，對方稱已決定自首，並請港府協助安排相關手續，惟至今遲遲未有行動。今早林鄭出席行政會議前見記者，料被追問，《蘋果》「果燃台」將直播。

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