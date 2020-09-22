涉堵路少女：督察作人數入罪

【本報訊】去年10月13日多區市民響應「神獸罷鷲」反修例活動，其中深水埗等地均有示威者在馬路上聚集堵路。兩名學生被控，案件昨開審。辯方質疑，拘捕被告的督察篤數，明明只有30人，報大數至60人，並以未經批准集結罪名隨意拘捕黑衣人，而且當時有一般市民在場，非示威者，督察強調「正常市民唔應該喺黃格（馬路）內」。

被告為16歲鍾姓中四女生及18歲IVE學生胡文俊，同被控一項在公眾地方造成阻礙罪， 案發位於深水埗長沙灣道與欽州街交界馬路附近。

西九龍衝鋒隊第二隊督察黃耀彬供稱，當日下午3時馬路上黃格內有近60名示威者聚集。他下車驅散，追截胡至福華街176號外，兩人雙雙倒地。他制服胡並反鎖他，指示警長以未經批准集結及蒙面法罪名拘捕。

沙展：唔係下下都要警誡

黃稱不記得現場有其他市民，強調「正常市民唔應該喺黃格內」，相信那些人是示威者。辯方質疑黃為求以未經批准集結罪名作出拘捕，「篤數」謊稱現場有60人，又指警車抵達時示威者已四散，被告因穿黑衣而被捕。黃不同意。

時任高級警員、現已升職至警長的黎錦耀則指鍾曾招認堵路不對，求給機會並承諾不再犯法。根據黎的記事冊，鍾被制服後承認為爭取五大訴求而擋車阻路，但黎沒警誡。黎稱：「我都要問清楚發生乜事先警誡，唔係下下都要警誡。」辯方指鍾被反鎖按在地上，臉朝下，又遭叉頸，更被黎以膝用力跪在後背，呼吸困難，不可能有對答，內容屬虛構；黎不同意。

案件編號：KCCC554/20