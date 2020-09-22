記協批警虛偽：早幾日PPRB總警司打嚟都無提過 8傳媒工會聯署促取消修訂

警方向四個傳媒機構發信，稱將修改《警察通例》，持有香港記者協會及香港攝影記者協會會員證者，不再被視為認可的「傳媒代表」，反之新聞機構須經政府新聞處登記，才被認可。記協主席楊健興對警方修例安排感到遺憾，形容嚴重破壞警方與記協之間的互信及合作關係，並認為警方覺得修例有助配合傳媒工作屬「虛偽」說法，實質旨在針對網媒及校媒，「佢哋見到好多拍到嘢嘅都係校媒同公民記者，佢哋都唔係喺名單入面」。而記協記者證在修例後被「架空」，楊健興則指未曾收到警方反映有人以假證「扮記者」，亦無記協記者證被濫用的投訴，認為警方架空兩個記者協會的會員證作身份證明，「接近緊官方認可記者制度」。

斥警旨在針對網媒校媒

楊續指，警方修例突然，「早幾日郭Sir（警察公共關係科總警司郭嘉銓）打嚟都無提過」，強調記協願意與警方磋商採訪安排，「我哋好願意傾，但而家已經無得傾」。對於網媒及校媒恍如被「直接衝擊」，楊擔心網媒及校媒記者往後採訪時，有機會失去記者採訪待遇，除未能採訪外，亦有機會收到限聚令告票或被指違法。網媒及校媒採訪受限，對「被認可」的主流媒體亦有影響，楊指過去網媒及校媒可拍到不少獨家片段，以早前12歲女童被警員飛撲制服為例，「嗰段片無其他人影到，條片主流媒體都會用」。

突如其來修改警察通例，楊認為是規管媒體的前奏，形容警方與記者的互信已達到低處，「唔能夠排除佢做任何嘢……發（官方）記者證都唔能夠完全排除」。記協正研究下一步行動。

香港攝影記者協會主席陳奕釗指，修例後freelance（自由身）記者最受影響，有關記者多以自由身「賣相」予不同傳媒，並非長期受聘於同一間公司，故通常以攝記協的證明文件以證明記者身份。陳續指，警方修例前並無作諮詢，但警察公共關係科總警司郭嘉銓就曾詢問他對網媒的意見，陳當時亦表達網媒一同採訪並無問題。

陳指，由於現時港人政見兩極，攝影記者常在前線受到不同政見人士針對，故攝影記者大多以攝記協的記者證作身份識別之用，「戴攝記協就無被攻擊」。除此之外，攝記協亦已將記者證的樣本交予警察公共關係科，「係便利咗我嘅工作，如果睇返所屬機構記者證，就要更加了解幾百間media（媒體）嘅記者證係真定假呢？」陳指，將會向政府新聞處查詢，亦將會見警務處處長鄧炳強，以反映業界對此安排的不滿。

8傳媒工會聯署聲明批警破壞雙方關係

8個新聞工會同樣發表聲明，表達對警今次修訂的不滿，當中包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會，及眾新聞工會。聲明批警在完全未有任何諮詢的情況下，單方面作此重大修訂，是一手「破壞雙方建立多年的關係」。工會要求警方取消是次修訂，否則會以一切可行、必要的措施回應。

聲明質疑警方的修訂，等同變相由官方定義記者，無異於官方發牌制，破壞香港原有的採訪自由和新聞自由。聲明強調警方指有人冒充記者，以阻礙警方執法和襲擊警員的說法並無實證，而警方今次修訂不但不合理，更損害港人本身享有的權利。

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