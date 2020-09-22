港版國安法︱康文署拒答誰人負責覆檢禁書 油尖旺區議會通過譴責

今年7月初「港版國安法」剛實施之時，康文署即訂出「禁書名單」，將多本涉本土政論的書籍收起審查。油尖旺區議會今日討論相關問題時，康文署代表僅再三覆述隨《國安法》訂立，圖書館須確保館藏遵守有關法規等論調，惹起不少區議員不滿，終通過動議譴責康文署不尊重區議會。

康文署圖館高級館長（油尖旺區）朱李美歡今日在油尖旺區議會地區設施管理委員會會議，先讀出早前已提交委員會的文件，表示公共圖書館的館藏發展是按《聯合國教育、科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂的原則進行，館藏亦須符合香港法律規定和適時實用，而檢視館藏是公共圖書館的恒常工作。

她續指，隨着《國安法》立法，公共圖書館須確保館藏遵守有關法例的規定，在覆檢館藏過程中會徵詢法律意見，以確定內容會否違反《國安法》，故暫時將有關書籍下架。

「（律政司）拖case都拖咗好耐，你而家仲要佢睇書？」

朱李美歡首度開腔即覆述文件內容已引起區議員微言。公民黨余德寶要求朱太交代誰人判斷書本違反《國安法》及如何界定某本書屬違法。民主黨區議員李偉峰也質疑，是否由律政司審查相關書籍，又謂：「（律政司）拖case都拖咗好耐，你而家仲要佢睇書？」社區前進李國權就關注到，以往曾借閱被覆檢書籍的市民的私隱問題，擔心當局會將借閱名單轉交國安處。

委員會主席曾自鳴更分享，今日開會前曾到花園街圖書館，發現正在覆檢中的書籍《香港遺民論》，欲借閱時職員詢問館長後即表示「唔借得」。曾質疑，按《公共圖書館宣言》，館藏不應受任何意識形態、政治或宗教審查制度影響。

朱太第二度回應時只提到當局覆檢館藏時會徵詢法律意見，所需時間要視乎個案複雜性和取得法律意見的時間，與及當局會按《私隱條例》處理市民的個人資料，然後又再覆述先前的論調。

多名區議員都不滿朱太的表現，林兆彬批評朱太連交出被覆檢的書單也不能承諾，「唔交就申訴專員公署見」。油尖旺區議會主席林健文更欲提出臨時動議，強烈譴責朱太不尊重區議員，最後林健文提出修訂後的臨時動議，強烈譴責康文署沒有正視區議會的提問，只是朗讀書面答覆，完全不尊重區議員，而議案以14票贊成、0票反對或棄權通過，委員會亦會就問題去信申訴專員公署，並去信康文署圖書館總館長（館藏及採編）陳嘉樂，要求對方交代有關館藏的問題。

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