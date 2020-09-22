《左右紅藍綠》《晴朗》批警執法被投訴偏頗 通訊局裁定損警聲譽 港台商台遭警告或強烈勸諭

每集時間僅5分鐘的港台個人意見節目《左右紅藍綠》，被投訴批評警察時屬一面之詞，欠缺警方回應，被通訊事務管理局發警告信。通訊局今日（22日）發稿稱，去年9月至11月播出的4集《左右紅藍綠》，分別談及8.31事件、10月1日和11月11日在荃灣及西灣河發生的警察開槍事件，被投訴言論屬一面之詞、以偏概全，及沒有給予警方適當機會回應等，通訊局裁定港台違反《電視節目守則》，向港台發出警告。

通訊局批「沒給予警方機會回應」 4集《左右紅藍綠》已下架

涉事的4集《左右紅藍綠》分別於去年9月4日、10月7日、10月15日和11月13日，於港台電視31及港台電視31A台播放。通訊局稱，投訴主要指該4集的主持，評論警方在社會事件中的執法行動時，言論有欠持平、屬一面之詞、以偏概全，及沒有給予警方適當機會在節目內或其他時間回應。本報於港台網站查看相關內容重溫，發現該4集已被下架。

通訊局稱，該4集每集長5分鐘，被識別為個人意見節目，內容包括圍繞8.31事件、10月1日在荃灣發生的事件、10月7日在馬鞍山發生的事件、及11月11日在西灣河及葵芳發生的事件，當局稱4集均沒有警方回應。

當局認為4集議題，均涉及備受香港公眾關注的題材，包含主持就警方在近期社會事件中執法行動的評論；儘管港台在陳述中指該台時事節目已另行邀請警方接受訪問或回應，但港台無表明曾否聯絡警方就該4集的評論作回應。

因此，當局認為港台未能按《電視節目守則》第9章第17(c)段的規定，在同一節目、同一系列節目，或於合理時間內在同類型節目中，提供適當機會讓有關方面回應；而當局認為在4集中均有對警方作具損害性的批評、言論，或會影響警方的聲譽等，最終裁定投訴成立，4集均違反《電視節目守則》第9章，故決定向港台發出警告。

港台：7月底開始此節目時段已有其他節目取代

記者翻查港台網站，仍找到相關節目介紹，而4集內容包括國際特赦組織香港分會策劃幹事于愷絹評論警方處理示威，是否濫用暴力及不人道對待被捕人士；香港人權監察發言人葉寬柔評論警方以實彈槍傷示威者的做法是否合理；香港物業管理及保安職工總會副會長余美雲評論警方拘捕5名新港城保安是否濫用警權；以及民陣人權組召集人黎恩灝評論警員在西灣河向示威者近距離開槍是否濫用武力。

港台回應稱已知悉通訊局的裁決，相關節目已從網站移除，而今年7月底開始，此節目時段已有其他節目取代。據悉港台不再製作此節目屬節目上的調動，與裁決無關。

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商台《在晴朗的一天出發》主持評論被指歪曲事實

而商台於去年7月8日播放的《晴朗早晨全餐》，同日及8月12日播放的《在晴朗的一天出發》，當中2集「萬佛朝中」環節同被投訴，前者被指發表言論歪曲事實、有損警方聲譽、污衊警方、美化犯罪活動，並把犯罪活動描述為可接受的行為；後者則被指言論等同作出未經核實的指控，具誤導成份，並有損警方聲譽。

翻查資料，7月8日的「萬佛朝中」主持為資深傳媒人潘小濤，7月底時潘小濤宣佈因私人理由請辭，並將會主持《在晴朗的一天出發》至8月7日。而翻查商台網台，已無法重溫7月8日的「萬佛朝中」環節，而該網站顯示潘最近主持的一集「萬佛朝中」已是7月31日。

通訊局指，相關環節長3分鐘，涉及主持在環節內提出的3段評論，涉及去年7月7日在旺角及8月11日在多區發生的事件，如主持人稱「示威者噚晚雖然佔據咗道路，但係佢哋都係手無寸鐵，甚至連保鮮紙、眼罩等所謂嘅『武器』都無㗎」；又指「警察一方面虛稱話群眾係非法集結，呼籲市民離開，但係另一方面呢任意封鎖道路」，更稱當群眾想離開時，警方曾包抄市民及以警棍攻擊他們。另一節目亦提到警方2度近距離向示威者開槍，「有女仔被射中頭部，眼罩被射穿，子彈更加射入眼睛射爆眼球㖭」。

當局認為商台雖指出，該2集環節中主持是根據不同傳媒的報道而發表言論，但當局認為該3段言論與事實不符、有誤導成份、歪曲事實，或與其他傳媒就相同事件的報道或片段相矛盾，亦包含嚴厲的批評、對被批評者不公平，且顯然嚴重影響被批評者的聲譽，但商台無提供資料證明言論準確無誤。

通訊局因此認為有關節目的準確性、公平和個人意見節目中真實資料的投訴成立，向商台發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》條文。商台表示尊重通訊局裁決，並會繼續嚴格遵守《電台節目守則》。

無綫新聞派發可重用口罩報道涉誤導 被發勸諭

此外，無綫於今年6月7日播出的《新聞報道》亦接獲13宗投訴，指有關派發可重用口罩的報道誤導觀眾，通訊局認為投訴成立，並向無綫發出勸諭。另外，無綫《香港早晨》亦被投訴財經新聞中出錯，通訊局認為投訴成立，並向無綫發出勸諭。

港台工會質疑是打壓非官方意見

港台工會認為通訊局裁決是有違《電視節目守則》指引，對港台並不公允，質疑通訊局的獨立性。工會指，警方對節目中嘉賓提出的問題已先後發聲明，或回應傳媒查詢；港台亦已於合理時間內，多次播放警方的回應，強調「節目嘉賓與警方的發言機會均等，並沒偏私。」而且《左右紅藍綠》的講者多是就警方回應後，再評論及說明，反問「通訊局是否要求個人意見節目必須取得『回應你個回應嘅回應』才能出街？」工會認為，這顯然超出《電視節目守則》要求，「有袒護手握公權者、打壓非官方意見之嫌。」

工會又慨嘆節目早已成為政局不穩的代罪羔羊，直言「傳媒處於政治風眼，好應捍衞多元價值，拒絕一言堂」，要求與管理層會面，並促請管方公開說明停播理據。

黎恩灝：通訊局無視政府部門有更多空間發聲

屬其中一集主持人的黎恩灝認為，今次裁決反映通訊局對言論自由理解狹窄，更令言論自由進一步收窄。他稱，今次被批評的一方屬具公權力人士，本有較多途徑或平台為自己解釋。

黎續指，數年前歐洲人權法院亦曾有案例，提及政治人物或政府部門有別於一般人士，有更多話語權，對各種意見或聲音應更寬容。他認為今次通訊局將政府部門當作一般個人或公司處理，無視政府部門本有更多空間或場合為自己發聲，質疑當局曲解個人意見節目：「唔通每次做節目都各打五十大板？咁港台同其他節目更難搵到尖銳嘅評論做節目。」

他又認為事件明顯令言論自由進一步收窄，亦反映社會有某些力量正有系統攻擊港台時事節目，意圖製造寒蟬效應。

本報曾向潘小濤查詢，對方着記者向商台查詢。

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