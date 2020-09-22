警方改記者定義變相新聞處「發牌」 封殺學生記者網媒等料變「非法採訪」

警方正式為記者定義劃線。警察公共關係科今早去信包括香港記者協會以內的四個傳媒工會，稱「為協助前線人員執行職務，警方將修訂《警察通例》下傳媒代表的定義」。在新修訂的定義下，本地傳媒機構需登記政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS），其記者才會被認可為「傳媒代表」，變相由政府新聞處「發牌」。

至於外國新聞機構，警察公共關係科指，持有國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台及電視廣播機構所發出的身份證明文件記者、攝影師及工作人員，亦符合「傳媒代表」定義。但何謂「國際認可及知名」，信件內並無提及。《蘋果》就此向警方及政府新聞處查詢，正待回覆。

信件由警察公共關係科總警司郭嘉銓發出，形容今次修改《警察通例》後，前線警務人員可更有效地辨識傳媒代表。

不再承認記協攝記協會員證屬傳媒代表

翻查過往《警察通例》第39章《警察與市民和傳播媒介關係》中，「傳媒代表」定義包括報館、通訊社、電視台及電台所發出的身份證明文件的持有人，以及持有香港記者協會會員證及香港攝影記者協會會員證者，並無限制持證人屬何種傳媒機構。警方今次的改動反映不再承認上述兩個記者協會的會員為傳媒代表。

丘品新聞總編輯：意料中事但都係失望

過去不少網媒在抗爭現場中，拍攝到關鍵事件的畫面。丘品創作去年11月11日早上，在西灣河拍得21歲中槍青年「熊仔餅」的中槍片段。丘品新聞總編輯劉瑞欣受訪時指，對警方此安排感到突然，認為「雖然係意料中事但都係失望」，現時正與同事商討未來採訪安排。

劉批評警方最新的修訂，將記協會員證及攝記協會員證排除在外；而修訂未有諮詢網媒，網媒記者有機會不再是警方認可的「傳媒代表」，對未來的採訪工作及記者安全等問題均感到擔心。

劉續指，現時丘品的記者均持有記協會員證及記者證，「好難入到記協，而家又到警察」。她指網媒規模雖不及「大台」，但有其重要性，以「熊仔餅」中槍為例，「落到現場多個記者就可以多個角度」，越多角度便越易還原真相，「所以真係好需要各位行家，網媒都有佢嘅價值，今日唔知聽日事，盡做啦！」

外媒駐港記者憂步向官方發牌

有不具名的外媒駐港記者表示，聽到消息時最初稍為鬆一口氣，因暫時仍未像中國內地般要持有政府發放的記者證，或特定記者簽證才可來港工作，但擔心今次改動只是步向官方發牌的一個步驟，將來用以打壓新聞自由，以及妨礙外國傳媒以至本地記者採訪。他形容，做法令人擔心當局正趨向錯誤方向「a trend in the wrong direction」。

他續指，以後可能盡量在有例如示威活動等事件發生才採訪，亦會確保已帶備用以證明身份的文件，料對學生記者、網媒等會最先受到影響。

自由身記者：想越來越少記者喺現場 仍會堅持採訪

警方新例趕絕不隸屬任何媒體機構的「自由身」記者，剝奪其採訪權。曾任職多間報館和電視台記者，現於大學教新聞寫作的中大新聞與傳播學院講師譚蕙芸，過去一直持記協記者證於反送中運動前線採訪。她認為，警方過去多次與記協討論辨識記者的方法，但最終都決定自行篩選記者，目的「係想越來越少記者喺現場」。

譚表示，即使警方改例仍會堅持採訪工作，「就算你有證，其實之前喺現場採訪都有困難⋯⋯咁咪睇下佢（警方）會點做囉」。她批評，港府篩選記者做法與國際趨勢逆行，「好多國際新聞獎項都接受自由身記者報導（參賽），好多都好資深」，有礙本港新聞界良性競爭、百花齊放。

呂秉權批警強行「釋法」 改例為限制新聞自由

浸大傳理學院高級講師呂秉權批評警方強行「釋法」，限制《基本法》港人新聞自由保障，以及傳媒擔當監察公共事務的角色。

呂質疑，《警察通例》未修訂前，明文規定警員盡量配合傳媒工作，「前線警員都係冇落實、遵守過。其實唔使你幫，唔好阻住、唔好任意拘捕已經偷笑⋯⋯改例根本係為咗限制新聞自由」。他斥，警方藉政府新聞處系統登記制度DQ記協、攝記協會員資格，從而「名正言順」令不受歡迎媒體消失，並加以打壓，「同大陸任意就話你非法採訪，越來越似」。

呂指出，政府新聞處系統登記用戶資格把一些規模小、資源有限的網媒拒諸門外，「有啲傳媒未必請到正職、一個星期5日都運作」。事實上，申訴專員公署早於2016年，已裁定政府新聞處拒絕多家網媒進入新聞中心採訪做法不公，認為《基本法》賦予港人新聞自由，政府應盡力締造資訊流通。

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