泛民立會去留民調　最快下周二揭盅

【本報訊】 民主黨就民主派立法會議員去留進行的民調昨正式展開，民主派議員昨日分別在facebook分發文呼籲市民積極參與，而民意研究所副行政總裁鍾劍華預計，最快下周二傍晚會有結果，屆時會將民調結果交予相關議員及政黨，待他們再作公佈。

負責民調的香港民意研究所將民調目標樣本為2,400個，民調會隨機抽樣，門檻定為一半，議員需服膺結果。而承諾跟從民調結果的包括民主黨、公民黨、毛孟靜及張超雄，民主黨及公民黨昨在facebook分別發文呼籲市民積極參與，民主黨貼文希望民調結果無論是去或能，「主走主留派兩陣營彼此都可放下爭拗，繼續合作」；公民黨同樣強調無論結果結何，希望兩陣營能為香港團結一致。

倘撤出 何秀蘭憂特權法遭濫用

早前有民主派議員再提出，建制派議員梁美芬提出動議，用立會權力及特權法「調查社會騷亂的前因後果、外部勢力干預、示威資金和物資來源，以及導致騷亂的深層次矛盾」，擔心一旦民主派撤出議會，變相令建制可用特權法查抗爭市民。過往參與過多個特權法調查委員會的立法會前議員何秀蘭表示，特權法落入保皇黨手中有機會被濫用，因調查委員會決定傳召甚麼證人，要由委員會投票決定，若保皇黨人數佔壓倒優勢，「佢哋鍾意傳召眾志、立法會議員、區議員、不同民間抗爭基金，甚至社工亦得」，有足一年時間查問這些人在運動中的參與程度。

何秀蘭指出，一旦被傳召作為證人，若拒絕出席，或者在委員會上拒絕提供資料，可能構成刑事罪行。以往調查委員會有保皇黨護航，要求證人提供甚麼資料某程度有掣肘，但若果議會只剩保皇黨，特權法有機會被濫用，證人有機會被要求公開與調查委員會無關的資料，她認為不應該將特權法拱手相讓。