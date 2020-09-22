警署內面壁跪地 阻街少女稱遭逼供 警員庭上狂瞓遭官提醒

去年10月13日多區市民響應「神獸罷就」反修例活動，其中深水埗等地有示威者堵路。兩名分別16歲及18歲的學生涉嫌在深水埗參與集結時被捕。他們否認在公眾地方造成阻礙罪，案件今在九龍城法院續審。16歲女生出庭自辯，稱當日被帶往警署後，與十多名羈留人士被迫面壁跪地，又遭警員不斷以粗口辱罵。拘捕她的警員更問她：「做咩出來，係咪做天使？十個有九個都話冇，你估我唔知？」

被告為16歲鍾姓中四女生及18歲IVE學生胡文俊，兩人同被控一項在公眾地方造成阻礙罪，今日續審，女被告選擇自辯。惟自辯期間，裁判官張天雁突打斷女被告的作供，要求主控提醒坐在其身後一名負責處理證物的警員，「唔好瞓到歪晒，唔係好尊重法庭」。

辯方爭議女生招認口供是否可呈堂。時任高級警員、現已升職至沙展的黎錦耀今接受盤問。辯方指當時蒙面法剛生效，被告蒙面這一資訊對控方而言相當重要，問黎為何其書面口供不見他就此描述，黎聲稱忘記寫下。

辯方指「非法堵路」一詞不會出於女生之口

辯方及後於中段陳詞提到，女被告的兩句招認不合常理，也不尋常，被告不可能由對抗性說話，轉瞬間改為承認非法堵路是不對；再者，「非法堵路」是警方一向使用的字眼，不會出自一個只有16歲女生之口。辯方強調，黎的記事册與書面口供有多處地方遺漏、犯錯及不準確，認為其口供不盡不實，並不可靠。￼

裁判官張天雁裁定案件表面證供成立。

被告女生出庭自辯時指，當日由馬路衝上行人道，黎姓警員已在她身旁用手叉她的頸，令她失平衡倒地，黎向她大叫「唔好掙扎」，當時她只感到呼吸困難，遂多次重複「我冇掙扎」，但黎未有鬆手，反而施力加壓，又將她反身，令她面部朝下，再以膝蓋壓她的背，然後替她鎖上手銬。女生指過程中兩人沒有對話，對方亦無宣佈拘捕或警誡。

當她被帶往警署後，與十多名被捕人士同遭警員要求面壁跪地。當時有警員不斷以粗口辱罵他們兼「踢枱踢櫈」，她形容當時「好驚，好想快啲走，好想快啲見返嗲哋媽咪，總之唔好反抗」。其間黎曾問她：「做咩出來，係咪做天使？十個有九個都話冇，你估我唔知？」

警員喝罵義務律師：唔好咁多事

女生又謂，黎及後用白紙遮蓋口供紙內容，要求她抄寫兩段聲明。她不敢逆其意，黎則讚她：「阿妹真係乖，乖就有飯食，我依家幫你向法官求情。」然後黎在其口供紙上寫下：「我知非法堵路唔啱，畀次機會我，我唔再做犯法嘢。」她隨即在警員要求下，在幾處位置簽名，但因為心情緊張及害怕，未有看清口供的內容。

及後她被帶往見律師，其間黎手搭她的肩膊，稱自己也有兩名女兒，不會加害於她，「你唔出嚟，就唔使請律師，又貴」。女生自言「唔想嗲哋媽咪嘥錢，返到去又會對住佢（黎），好驚」，所以當面拒絕義務律師的幫助，黎亦當面喝罵律師謂：「阻住人，唔好咁多事！」

￼女生接受控方盤問時補充，當她被叉頸倒地時，混亂中有蒙面警員用警棍扑其小腿。控方質疑，為何現在才記起，她稱因為一直將焦點集中在黎姓警員，一時忘記。

控罪指兩名被告於去年10月13日在深水埗長沙灣道與欽州街交界馬路附近，與其他不知名的人聚集，因而可對公眾地方造成阻礙或交通受損。

【案件編號：KCCC554/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！