醫管局處理非緊急積壓個案無了期 ：懷緬過去冇用

武漢肺炎疫情近日稍見緩和，醫管局今日（22日）表示計劃月底起加開周末非緊急或預約服務節數，包括內窺鏡手術及專科門診服務等，期望加快處理疫情下積壓個案，亦希望在復課和10.1連假後，觀察疫情有否反彈，因應情況恢復療養及復康醫院探訪，每名病人限每周一日一小時探病時間。

至於亞博附近的臨時醫院，醫管局總行政經理張子峯指將於短期內落成，預期不會接收嚴重病人，但可提供吊藥和聞氧等服務。

耳鼻喉及骨科個案積壓較嚴重

醫管局總行政經理張子峯今日會見傳媒時指，疫情期間公立醫院減少非緊急和預約服務，其中2月農曆新年期間情況最嚴重，有50%住院和門診服務需延遲。

至第三波疫情，因應醫管局在亞博和鯉魚門社區隔離中心增設社區設施分流病人等，加上醫院未有主動要求病人延遲服務，故整體住院和門診服務分別只有約2成和3成人需延遲，其中因耳鼻喉程序屬較高危，骨科病床亦不時外借接收武肺病人，個案積壓情況較嚴重。

張子峯：有啲嘢變咗就變咗

根據醫管局提供數據，9月內科和骨科預約入院病人分別較去年同期減少28％及36％，傳媒會上多次追問當局何時能處理疫情下積壓未處理個案，是否需以年計才能「清龍」，張子峯僅稱同事會靈活調動：「（服務）係咪可以返返去原有嘅地步呢？好難講，有啲嘢變咗就變咗，懷緬過去都冇用......可能（病人）真係接受咗服務先知等咗幾耐。」

張子峯又指，醫管局會推出特別酬金計劃，邀請員工本月底至11月周末加開服務節數，提供額外內視鏡、專科門診、心臟科檢查和手術等服務節數，惟未有實質加開數字，將交由同事彈性處理。

他又指精神科會診、兒科診症或手術前諮詢可使用視像會診，減省病人往返醫院時間，亦會研究讓病人以手機流動應用程式付費及預先填寫表格，加快整體取藥和進出醫院等流程。

臨時醫院不會接收嚴重病人

張子峯又提及，亞博附近臨時醫院將可於短時間內落成，雖然臨時醫院硬件由政府委託的承建商興建，但醫管局有參與提供意見。

醫院暫計劃樓高兩層，設有藥房、化驗室和X光機等，提供吊針、吊藥和給氧氣等服務，有別於現時亞博社區治療設施；2樓則預計是現有社區治療設施的延伸，因儀器較不方便搬運上2樓。

對於特首林鄭月娥曾稱，臨時醫院可用作接收中至嚴重病人，張認為較難做到，因不會設有插喉等服務，在內地的臨時醫院才會接收重症病人。

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