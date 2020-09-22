衝鋒隊員自稱遭掟磚庭上連番改口供 女被告邀教授做實驗圖證清白

去年11月警方強攻中大，發射逾1,000枚催淚彈，市民連日在附近示威聲援。其間家住港島半山的無業女子，被指在沙田沙燕橋附近掟磚企圖襲警，案件今開審。案中警員供稱當日女被告向他掟磚，惟未有掟中。警員在辯方盤問下多番修改口供，包括與被告之間的距離及磚塊的大小，亦承認未有記錄被告的動作等重要事項。辯方直指當時被告根本沒掟磚，更邀請中大教授進行研究及撰寫專家報告，讓16名女子以不同姿勢掟磚測試，結果僅得一人成功擲出警員所稱的10米距離。

案件今在沙田裁判法院開審，家住港島半山區的被告鄭卓敏（39歲）否認企圖襲擊在正當執行職務的警務人員罪。控罪指她於去年11月13日在沙田鄉事會路與大涌橋路交界，企圖襲擊正當執行職務的警員24530徐德華（譯音）。

何時重溫證供說法不一

駐守港島衝鋒隊的徐德華供稱，當晚10時與同袍乘坐警車途經沙田鄉事會路與大涌橋路交界，其間路面擠塞，現場有30名黑衣示威者用欄杆及磚頭等堵路。他下車驅趕並清理路障，示威者聞警告四散，但現場仍有不少市民圍觀。

其間一名身穿紫色上衣、藍色褲及黑色鞋的女子大叫「黑警，收隊」，並拾起路旁的一塊磚頭。徐兩度警告威脅會使用胡椒噴霧，但女子仍將磚頭朝他的方向擲過去。

徐指當時與女子相距7至8米，磚頭則長10厘米、闊5厘米。磚頭未有掟中任何人，但最終滾動至他的腳邊。他隨即以非法集結及襲警罪名拘捕該女子、即本案被告。徐承認未有撿取涉案磚頭作證物，亦沒有拍照作紀錄。

辯方盤問時指出，徐於當晚11時在警員記事冊記錄執勤經過，並於翌日凌晨1時半錄取口供，當中卻提及案發時他與被告相距10米，且對警告一事隻字不提，與庭上證供矛盾，徐同意。

辯方指出，距離10米與距離7米差距甚遠，徐稱「都同意」。辯方追問是甚麼促使他突然記起案發經過，徐稱昨晚重溫口供紙及記事冊內容，「睇返呢幾份紀錄，重溫當時嘅影像，我承認我記錯咗」，但自言已無時間重新補錄口供。

辯方揶揄指，一般人對於發生越久遠的事情，記憶越模糊，但徐卻相反，現時的記憶竟比起案發後錄取的口供更為準確。徐否認並解釋：「係我當時冇寫落口供同記事冊。」他又改口稱不是昨晚回憶起事發經過，而是一星期之前。

辯方質疑為何沒有補錄口供以作更正，徐承認「係我過失」。辯方質疑：「向被告發出警告這麼重要的事情，應作記錄？」徐回應謂：「無可否認。」

更改距離和磚頭大小 疑為增加入罪機會

辯方及後提到磚頭的大小，指記事冊與口供紙均形容磚頭長20厘米、闊10厘米，惟徐於庭上卻稱長10厘米、闊5厘米。徐解釋謂：「因為我量度形狀、數字敏感度比較低。」

由於警方未有撿取涉案磚頭作證物，辯方呈上一塊完整無缺的磚頭，經量度後長約20厘米、闊10厘米、高5厘米。辯方指磚頭重約2.6公斤，徐表示不肯定，但同意頗「重手」。辯方遂質疑，他之所以在庭上改口縮短他與被告的距離、並且縮小涉案磚頭的尺寸，是為了更易令人信服身材嬌小的被告有能力向他投擲磚頭。徐否認。

徐又聲稱被告當日穿黑色鞋，但辯方指根據警方替被告拍攝的照片，被告當日所穿的是拖鞋，徐同意。惟對於辯方指穿著拖鞋不易逃跑，徐則不同意。辯方指現場圍觀者當時已離開，若被告向警員掟磚，必定事敗，徐亦不同意，指被告當時與圍觀者相距只有一個身位。辯方聞言質疑，根據口供紀錄，案發時圍觀者已離開現場，徐再改口稱同意。

辯方又指，記事冊和口供紙均無描述被告當時以甚麼姿勢向警方掟磚，到底是推、高舉膊頭掟出、抑或如棒球般投出磚頭皆隻字未提，徐同意指「無可否認」。辯方指被告根本沒有掟磚，徐不同意。辯方續指，若被告曾掟磚，徐不可能沒有作出描述，徐同意；惟當裁判官聞言問徐是否同意被告沒掟磚時，徐則表示不同意。

警誡供詞無提及掟磚指控

另外，徐供稱當日曾觀察被告近10分鐘，其間視線沒有離開。惟辯方指根據記事冊紀錄，徐於晚上10時08分才發現路障，相隔4分鐘後才察覺到被告，並於晚上10時15分拘捕被告，質疑觀察10分鐘的說法實屬誇大。徐同意。

徐指拘捕當刻因現場情況不安全，故他沒向被告施行警誡。惟辯方質疑，現場根本沒有其他示威者或圍觀者，何以不安全。徐則指當時有人向警車擲物。

辯方指出，被告當日根本沒掟磚，反而是徐怒氣沖沖地衝向被告並激動大叫「你掟磚」，然後跨越欄杆拘捕被告。徐否認。

徐及後將被告交予女警周嘉欣（譯音），並由周向被告錄取警誡會面。惟周在錄取警誡供詞中並無提及掟磚指控，反而指稱被告因非法集結而被捕，並在拘捕期間襲擊徐。徐同意。惟當辯方質疑周的描述與徐的庭上證供不符，徐又否認。

負責替被告錄取警誡會面口供的周嘉欣確認有關寫法。辯方問她當日有否向徐了解拘捕過程，周表示有。辯方指周有責任向徐澄清整個拘捕過程，周亦同意。周在控方覆問下澄清，徐當日僅向她提及遇襲，但未有透露襲擊詳情。

裁判官李志豪裁定案件表證成立，被告不出庭自辯，但呈上兩份品格證人的供詞。辯方亦傳召與被告一起留學加拿大的同窗Elly Mau擔任事實和品格證人。證供透露，被告當時用左手掟磚，但Elly指被告不論打羽毛球抑或打乒乓波，皆使用右手。Elly又形容被告性格文靜，對於她被控感到驚訝，難以想像她會作出被指控的行徑。

呈上中大教授專家報告 測試女子掟磚距離

此外，辯方呈上一份由中文大學教授負責並撰寫的專家報告，研究內容涉及一名普通女子若投擲一塊重2.6公斤、尺寸為長20厘米、闊10厘米、高5厘米的磚頭，可以投擲多遠。控方沒對報告提出質疑。

據了解，研究共邀請16名女子參加者進行測試，年齡介乎22至33歲，身高約1.6米，體重則介乎51至63公斤。每名參加者均需以四種不同的姿勢、分別以左手及右手投擲類似案中磚頭兩次，當中只得一人在其中一次測試中成功擲到10米距離，餘下結果則是3米至7米不等。

案件押後至10月6日結案陳詞。

【案件編號：STCC1717/20】

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