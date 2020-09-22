去留議會︱民主派若決定全面杯葛 鄭松泰願隨泛民離任

有關民主派去留的民意調查昨日正式展開，料下周三﹙30日﹚、即新一個立法會會期開前一天揭盅。早前明言留任、沒有參與民主派去留民調的熱血公民鄭松泰在網上重申立場，稱倘若民調結果支持總辭作政治表態，屆時他「自有決定」。

有報道引述鄭松泰稱，他會跟隨其他民主派離任。

鄭松泰在facebook表明對去留爭議的看法，重申對民主派「總辭」一直持開放態度，並自稱在4名民主派議員被DQ後已經提出總辭，是第一位提出總辭的現屆議員；並說倘若有人認為今次議會延任是不公義而提出「總辭」，下屆在同一政治原則下不應該再參與選舉。

鄭又在聲明中坦言，對今次總辭的實際成效存疑，但倘若民調結果支持總辭作「政治表態」，並確定泛民直選議員拒絕延任，他「自有決定」。他之後接受傳媒訪問時說，若全體泛民直選議員決定辭任，他也會離開議會。

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