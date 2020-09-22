8.31事件半周年兩男燒書 認縱火還柙候判

8.31太子站襲擊事件發生半周年當日，大批市民到港鐵太子站外悼念，有人在附近一帶堵路及縱火，兩名涉案男子被捕，今日在九龍城裁判法院承認一項縱火罪。裁判官梁嘉琪為兩人索取背景報告，還柙至下月5日判刑，並須向食環署賠償700元。辯方求情時透露，案中控方證人、負責拘捕的警員，早前牽涉一宗販運冰毒案，正接受調查；儘管如此，被告仍選擇認罪。

兩名被告依次為42歲採購經理鄧振強及31歲荷蘭籍男子De Bruin Edgar Willem Aart，兩人被控一項縱火罪，控罪指他們於今年2月29日在旺角山東街及洗衣街交界，無合法辯解而用火損壞屬於香港政府的一個垃圾桶，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，當日太子站外有人縱火，其間有人掟汽油彈。兩名被告參與縱火的過程被拍攝下來並放上社交網站。西九反黑二隊翌日在亞皆老街眼科醫院拘捕首被告。警誡下他稱：「對唔住，我係一時衝動，先撕我本書落去放火。」

其後首被告在警方錄影會面中承認，當日前往太子站紀念831事件，其間一名外籍男正在燒垃圾。他將書本撕下交給該外籍男，自己亦將書頁放於火中。其後外籍男邀他飲酒，他婉拒，但兩人交換電話。

同日，警方在黑布街某餐廳拘捕次被告。次被告於警誡下承認協助放火，因為不認同中國政府。他不肯定當時有否飲醉，但見有人縱火，因此也跟著做。

辯方大律師求情指，首被告為人孝順。他本來月入逾6萬元，但因本案還柙而被解僱，對他構成財政壓力，已成為最大懲罰。他在自撰的求情信中坦承對事件深感後悔，認為應該用和平方式爭取訴求。

而次被告以工作簽證來港，曾任幼稚園英語教師，但因本案而被終止合約，加上疫情令他經濟拮据，準備完成服刑後返回家鄉。

辯方大律師指，兩人一早已打算認罪，惟因控方需要調查，案件一再押後，兩人已被還柙三個月，嚐到喪失自由的痛苦。雖則控罪嚴重，但兩人並非起火肇事者，也沒有添加化學物助燃，參與的時間甚短，希望法庭以緩刑方式處理。

【案件編號：KCCC346/20】

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