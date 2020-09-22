前記者梁美芬深信警與記協等組織「可繼續有溝通」 毛孟靜斥：將香港深層大陸化

對於警方今日突然單方面宣佈收緊「傳媒代表」定義，不再承認記協和攝影記者協會會員身份，曾任記者的建制派議員梁美芬表示，相信有關記者組織和警方「應該仲可以繼續有溝通」，指為何情況會演變成目前這樣，她也不能代表警方回答。她又指，看到社會對傳媒有不同要求，希望有關記者組織和警方能找到中間落墨、雙方都能接受的方案解決今次爭議。

同樣曾任記者的立法會議員毛孟靜亦批評，警方此舉「屬自行權力膨脹，自行添權審查新聞界」，是僭越其原本的執法授權，並等同營造一套官方新聞界發牌制度，將「香港深層大陸化」，亦進一步打擊了新聞自由、採訪自由及香港人的知情權。

毛孟靜相信，有關做法肯定打擊了本地及國際社會對香港一國兩制的信心，促請林鄭政府三思。

許智峯批警「行外人管行內人」

民主黨議員許智峯批評，警方今次做法是一次「變相發牌制度」，試圖無理規管傳媒工作，進一步侵害香港的新聞自由，阻撓記者在前線的採訪工作。他批評，警方今次作出決定前，從無與傳媒組織和記者作出任何諮詢或討論，亦無任何相關政策局牽頭，認為由並不熟悉記者專業的警方，單方面作出今次決定，明顯是「行外人管行內人」，做法極不合理，「想將香港變成一個警察城巿」。

他又質疑，警方今次突然將兩個傳媒組織的證件持有人，剔除在「傳媒代表」之列，「日後警方都可以用同樣方式，去排除其他佢哋唔喜歡、又或者同佢哋政見、立場不一嘅傳媒組織」。他又指，警方今次做法的客觀效果，就是令到很多網媒、公民記者和學生記者媒體，徹底排除在新聞採訪之外，但過去的反送中運動中，不少珍貴的新聞片段，以及揭露警暴和不公事情的畫面，正正是來自網媒和公民記者。

他舉例，他早前私人檢控在西灣河向年輕人開槍的警長一案中，正正是網媒的片段拍到開槍過程，片段亦獲裁判法院法官接納為可信的證供。去年8.31警方無差別在太子站襲擊巿民的畫面，亦正正是公民記者所揭露，「呢啲畫面唔重要咩？呢啲唔係公眾嘅知情權咩？警察憑乜嘢可以用警權同武力，去將呢啲網媒、公民記者同學生記者排除？」他認為，警方今次對大幅收窄記者採訪自由，是因為懼怕傳媒會向香港人揭發警暴和警隊失當的行為，甚至成為公民起訴警員的有力證據，做法相當可恥。

他並指出，《基本法》27條賦予香港社會有新聞自由，今次警方的做法明顯與《基本法》不符，所採取的限制亦明顯不符合比例，相信極可能遭到受影響的巿民和傳媒組織以司法覆核方式提出挑戰，「我希望警方臨崖勒馬，香港政府嘅高層，亦要出嚟公開解釋，佢哋係咪認可、賦予警隊篩選傳媒採訪嘅權力？係咪賦予警隊可以任意排除同佢哋政見不同嘅媒體？」

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