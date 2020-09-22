李八方online︱建制派DayDayCook朱嘉盈 花逾51萬搶IT界議席 金額高對手8,000倍

選舉事務處陸續公開部份參選人嘅選舉開支，八方發現代表建制出戰資訊科技界嘅網上烹飪平台DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈喺無選舉捐贈底下，豪花51.5萬元作選舉開支，其中更有28萬元花喺選舉工程費用上。冇人捐贈都咁有財力，話佢無後台唔知有冇人信？

選舉攞唔到第一唔緊要，選舉開支攞返咪得囉。自言「林鄭係我人生榜樣」嘅朱小姐喺候選人選舉開支上，費用之高真係數一數二。喺申報中，佢攞咗超過50萬出嚟做選舉開支，而係選舉工程費用上面，前後3次化妝、set頭都用咗成3萬蚊，真係同女人出嫁時搵個化妝師跟足全日差唔多。朱小姐仲搵咗一間名為飛昇嘅製作公司，幫佢設計網頁同埋做宣傳，盛惠27.4萬元。

不過，唔係個個候選人都好似佢咁大使，同樣參選資訊科技界嘅數據工程師馮振華就好慳家，只係花咗60蚊咁大把，仲要只係用嚟影相，二人嘅選舉開支使費相差超過8千倍，連建制派第一大黨民建聯何俊賢嘅選舉開支都唔夠朱小姐多，佢只係使咗2.7萬。

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