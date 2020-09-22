果燃台LIVE︱陳彥霖逝世一年 網民知專外發起悼念會 警疑執行新例區分傳媒

參與過反送中集會的15歲職訓局青年書院女生陳彥霖，去年9月底離奇赤裸浮屍海面，日前法庭召開死因聆訊，法庭曾傳召資深法醫馬宣立作供，而馬宣立則指陳彥霖的遺體被發現時全身赤裸，令他「不是很安樂」，又同意事件非常可疑及令人憂慮，令事件更顯撲朔迷離。今日（22日）網民再次於調景嶺港知專設計學院正門發起「彥霖逝世一週年悼念會」，呼籲市民到尚德十字路口或其生前就讀的調景嶺知專獻花，祭壇設有兩處蠟燭擺放區，供悼念人士擺放鮮花和蠟燭。

警方於大約8時在現場拉起封鎖線，將大部份在場拍攝的記者包圍，並分隔主流媒體及網媒。疑似執行今日公佈有關《警察通例》的傳媒代表定義。

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大批PTU及便衣警傍晚6時許已在知專一帶駐守和巡邏，其中都會駅商場通往知專的行人天橋、知專往來調景嶺站的馬路口、及調景嶺站外，均可見警方持槍戒備。

早已圍封校園的知專也派出數名保安員，在圍板外看守。有人將白紙鶴、蓮花燈等掛在知專外鐵欄。亦有人放下白花。

陸續有市民留下白花及點上蠟燭，期間有數名警員上前，要求在場採訪的記者，當中包括網媒保持社交距離。

到場獻花的楊先生表示，自己與女友每個月都會到場悼念陳彥霖、周梓樂及梁凌杰。楊表示，對於死因庭的結果是「係人都知」，但警方仍當作沒問題，又指責在場的警員卻仍借限聚令去驅趕市民，質疑警員是否仍有人性。楊認為，死因庭其實未能還陳彥霖一個公道，又指出彥霖母親表示可以返回正常，如常上班，質疑其母「返工係咪咁緊要。」楊先生又指，其實警方及政府都清楚市民多數不會相信他們的說法，但他們仍堅持說謊只是因為不肯認錯。至於周梓樂的死因聆訊即將展開，楊對能否還死者公道不抱期望。

另外一名到場獻花的中六女學生表示，見到在場有人獻花，覺得都需要「做番啲嘢」。至於自己仍身穿着校服，會否擔心被學校追究，同學就表示並不擔心。

晚上大約8時，原本平靜的現場突然有一批警員到場，以限聚令為由到市民獻花的位置，於5分鐘內離開，否則會以限聚令作出檢控。有態度惡劣的警員指部份記者企出馬路，要記者返回行人路上。

警員之後在現場拉起封鎖線將所有採訪的記者包圍，並要求記者靠牆企。有個別在橋上拍攝的記者都被驅趕落橋截查。警方之後將記者分類，似在執行《警察通例》的新規例分隔傳媒。其中主流媒體的記者被編去另一邊拍攝，而網媒記者則被包圍及抄下資料，有記者想走近拍攝網媒記者狀況，一度被警員呼喝阻止。

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