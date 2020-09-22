教育淪陷︱檢討報告倡通識教科書送審 教局考評局「合作」 教師憂官方加強控制

【新增考評局回應、學校課程檢討專責小組成員名單】

學校課程檢討專責小組向教育局提交檢討報告，建議維持現有4個核心科目的安排，但提出縮減通識科課程內容、考慮將通識科教科書納入現行的課本送審機制，更建議教育局與考評局就考卷擬題、審題和評核「加強共識和通力合作」。有通識科教師質疑，措施是加強官方對教學和考試內容控制，滲透政府觀點和建制意識，擔心政府不喜歡的課題不會再在試題中出現。

專責小組在去年6月底至10月中進行為期3個月的公眾諮詢，今日正式發表報告。報告建議維持高中4個核心科目安排不變，但要縮減或調適課程和評估。就最受社會關注的通識科，小組建議教育局落實改善措施後，盡快進行「效能研究」，從而「判定該科作為高中核心科目的地位」。

報告建議縮減通識科的課程內容，並要恆常檢視課程內容。報告指，新近發生的事尚在發展中，不適宜用作科目的探究題材，因事件未完結，「往往未能核實資訊數據的客觀程度及其可靠性」，令師生難以持平討論，又指要就極具爭議的問題作理性判斷「已超乎一般中學生的理解能力」。

建議將IES轉為延伸和選修部份

就通識科獨立專題探究（IES），報告建議檢視能否進一步改善或精簡，並建議容許學生可以選擇不進行IES，但方案不再是諮詢時的不做IES成績在4級「封頂」，而是將IES轉為延伸和選修部份，並將筆試與IES的評級分開匯報，如同現時的數學科延伸部份（M1/M2）的做法。

教育局早前以「專業諮詢服務」名義審查通識科教科書，報告進一步建議教育局考慮將通識科教科書納入現行的課本送審機制，更劍指教師自行製作的校本教材，指要「支援學校領導層加強學校自我檢視和內部質素保證和問責的機制」，以「保證校本教材的質素」。

報告更建議教育局染指通識科考評，與考評局就考卷擬題、審題和評核「加強共識和通力合作」，以「確保課程目標和理念與評估一致」。

專責小組主席陳黃麗娟表示，小組早前提出的方向性建議獲普遍支持，毋須大幅改動，但小組有「調整細節」，包括有關通識科課程和評估的「調適安排」、加強價值觀教育等。

教育局局長楊潤雄表示，局方會仔細研究報告，以及考慮社會各界的意見，如有涉及課程或考評的改動，會按既定機制與課程發展議會、考試及評核局和其他持份者合力跟進。

教協副會長憂教局與考評局「合作」

將加強官方對教學和考試內容控制

教協副會長、通識科教師田方澤表示通識科教科書不應納入送審，因今年「變相送審」的經驗正是政府「唔啱聽」的內容被篩走，與通識科課程理念背道而馳。對於教育局與考評局要「合作」的說法，田更擔心會加強官方對教學和考試內容的控制，甚至是滲透政府觀點和建制意識，政府不喜歡的課題不會再在試題中出現。

對於IES轉為延伸和選修的建議，田方澤表示IES是最反映到通識科理念的部份，建議是變相「廢IES武功」，亦令弱勢和不擅長臨場筆試的學生失去「拉分」機會。田又指，報告稱要再作「效能研究」和判定其地位是留了一條尾巴，有如對通識判「緩刑」，業內對於通識科長遠發展的憂慮將陰魂不散。

考評局回應稱，會仔細研究各項與公開考試及評核相關的建議，並按機制與相關科目委員會及公開考試委員會作跟進。有關建議教育局與考評局「加強共識和通力合作」，考評局稱文憑試有既定審題機制，由各科「審題委員會」據課程指引和評核大綱制定試題及評卷指引，合資格的大專學者、中學教師、課程及科目專家（包括教育局成員），可於不同崗位參與公開考試試卷製作，又稱會「繼續加強與教育局及學界的合作，確保公開考試的質素與公平」。

學校課程檢討專責小組名單

●主席：

陳黃麗娟（聖保羅男女中學退休校長）

●非官方成員：

陳紹才（中華基督教會香港區會學務總監）

葉成標（天主教教育事務處學校事務顧問）

郭永強（迦密聖道中學退休校長）

李榮安（前公開大學副校長、鄭洲大學教育學院講席教授）

呂大樂（教育大學副校長）

吳大琪（資優教育學苑院長）

倪以理（麥肯錫大中華區總裁）

黃偉雄（中原地產亞太區主席兼行政總裁）

●官方成員：

康陳翠華（教育局副秘書長）

陳碧華（教育局首席助理秘書長）

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