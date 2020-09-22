警修訂傳媒定義︱變相由政府新聞處「發牌」 呂秉權：學生採訪恐受警方阻攔或拘捕

警方今指將修訂《警察通例》下傳媒代表的定義，在新修訂的定義下，本地傳媒機構須登記政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS），其記者才會被認可為「傳媒代表」，變相由政府新聞處「發牌」，不再承認記協攝記協會員證屬傳媒代表。

警方今次的改動等同封殺學生媒體，學者料學生記者將來外出採訪，將失去身份保障，有機會變「非法採訪」。有大學講師認為學生以後於街頭採訪存在一定風險，恐受警方阻攔甚至票控和拘捕。

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《大學線》採訪顧問陳惜姿：

變相學生記者採訪無效

身兼中大新傳學院實習刊物《大學線月刊》採訪顧問的中大新聞與傳播學院高級講師陳惜姿表示，不明白為何警方取消認可記協及攝記協發出的證件，指《警察通例》多年來確認相關證件，「佢〈警方〉要解釋發現咗乜嘢問題，係咪記協把關有問題？」

陳惜姿指出，警隊今次修訂，是進一步收緊記者的定義，擔心是政府為記者發牌制度鋪路，「好明確我哋一定要入到佢嗰關，先可以視為記者，而呢關係政府新聞處決定。我哋申請過又唔畀喎，將會有好多傳媒被摒諸門外。」她不諱言，政府新聞處不承認學生媒體是大眾傳播媒界、拒絕學生媒體恆常傳媒登記名單；若沒有記協證件保障，變相學生記者採訪無效。

陳指出，學生出外採訪面對不同威脅及危險，記協曾建議各大專院校，向記者發出校方書面證明，以證明相關學生記者的採訪資格，但按照警方新規定，警方可以不承認校方發出的書面證明：「佢哋（學生）要實地採訪學習，但而家佢哋無咗身份保障，增加學生採訪危險」。

她稱，需研究在警隊新規定下學生記者採訪日後的安排，又促請政府新聞處新設學校媒體登記，「我哋都係培養緊未來新聞從業員貢獻香港，點解政府唔去幫佢哋（學生），唔畀機會佢哋實習，反而留難，講唔通。」

呂秉權：令學生街頭採訪存風險

浸大傳理學院高級講師呂秉權改動認為對學生媒體有一定影響，新聞行業着重實戰和前線採訪經驗，大部份學生報已按本地報刊條例註冊。但學生報受學期完結和考試周期影響，運作上一定有「空窗期」，難以符合新聞處系統登記要求，所以政府新聞處會把這些規模小、資源有限學生報拒諸門外，令學生以後於街頭採訪存在一定風險，恐受警方阻攔甚至票控和拘捕。

但他指，傳媒人不應視新聞自由為「恩賜」，會容許學生如常採訪，「唔應該就咁跪低，自斷雙臂」。

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