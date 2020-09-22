速龍fb、ig被起底　入稟禁制索償

【本報訊】高等法院去年底批出臨時禁制令，禁止任何人為滋擾目的而非法地及故意地披露警務人員及其家人的個人資料。警隊「速龍小隊」一名成員日前入稟高院，指控另一人在fb及ig內圖文並茂公開他的中英姓名、住址、在警隊及其他制服團隊內的職級，意圖對他進行恐嚇和滋擾。該速龍成員要求法院下令對方刪除有關資料，禁止對方滋擾，並索取懲罰性損害賠償。

促刪除原告個人資料

原告伍尚國，被告伍灝賢。入稟狀指，被告今年6月6日及10日在其fb及ig賬戶發帖，將原告的相關資料公開。原告要求法院下令被告刪除資料，並禁止被告及其代理人在未經原告同意下，再發佈透露原告的資料，包括但不限於原告的名字、職業、住址、工作地址、電郵地址、生日日期、電話號碼、身份證或其他官方認證身份號碼、警員編號、fb及ig賬戶及照片，意圖對原告進行威嚇和滋擾，或協助、促使、教唆其他人威嚇及騷擾原告。

高院頒下禁制令後，警方曾先後拘捕多人，高院今年6月處理首宗違反禁令的藐視法庭案，39歲女珠寶設計師在去年11月初周梓樂墮樓事件後，在facebook轉載了「老豆搵仔」Telegram頻道中的一名警員及其家人個人資料。及後她被警方調查時承認責任，被判監禁28日、但緩刑12個月。

案件編號：HCA1593/20