15歲男生試掟汽油彈遭加刑 上訴庭指原審裁判官誇大過譽失中肯

15歲中三男生年初凌晨在元朗街頭試擲汽油彈，少年庭裁判官水佳麗早前判刑時形容他「過去其實都係一個真係好優秀、好好嘅細路」，判處18個月感化令，其中9個月須居於院舍並遵守宵禁令。惟裁決惹來建制傳媒狙擊，律政司亦指刑罰過輕，提出上訴。上訴庭早前接納律政司建議，下令撤銷原審判刑，改判男生入住勞教中心。上訴庭今頒下書面裁決理由，指原審裁判官對男生評價甚高，有誇大及過譽之嫌，失卻中肯，亦沒平衡更生與阻嚇因素，判刑明顯過輕，屬原則上犯錯。

申請人為律政司，15歲中三男生為答辯人。案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官彭寶琴處理。

上訴庭認為，答辯人觸犯嚴重的縱火行為，而且本案有兩個加刑因素。第一，答辯人透過投擲易燃的汽油彈縱火，而干犯縱火罪時用上易燃物，是有力的加刑因素。第二，答辯人是在一宗暴動案保釋期間干犯本案，漠視法紀，顯示他有持續犯罪的態度。鑑於案情嚴重，法庭必須判處足夠懲罰性及阻嚇性的刑罰，拘留式刑罰是唯一合適的判刑選項，但不至於要判處即時監禁。

上訴庭續指，原審裁判官水佳麗判刑時，完全沒有提及懲罰或阻嚇等判刑因素，予人沒有考慮上述因素的印象，只專注更生範疇，犯了原則上的錯誤。對於水佳麗稱讚答辯人年輕但成熟，並且關心社會，又主動服務香港，認為他是「優秀」兒童；上訴庭指出，水佳麗明顯對答辯人評價甚高，但如何評價實有商榷之處。

對於原審裁判官指答辯人曾參與社區服務，顯示他有參與公眾事務的興趣和決心；上訴庭認為，上述事項只能説明答辯人有心志長大後投身公共服務，並非如原審裁判官所言是樂於服務香港，說法有點誇大。

答辯人不得羈留於中心逾6個月

另外，答辯人學業平平、操行有問題，顯示他仍然有很多需要改進的地方。原審裁判官稱讚答辯人「優秀」的評論，有過譽之嫌，導致她只考慮更生的判刑因素，對答辯人的評價有失中肯。

上訴庭認為，答辯人魯莽、守法意識薄弱、容易受人影響。再者，感化官表示答辯人的父母對兒子監管無效，原審裁判官應該考慮判處拘留式刑罰，從而讓答辯人接受比住宿更嚴格的訓練。惟顧及更生因素，上訴庭認為監禁不是最適合的判刑；而勞教中心包含拘留式刑罰，對答辯人最適合。

代表答辯人的大狀認為，上訴庭早前改判答辯人入勞教中心，有違「不受雙重懲罰」的原則。上訴庭指出，根據《勞教中心條例》，答辯人不得羈留於中心逾6個月，加上答辯人已於屯門院舍居住約3個月，總羈留時間不會多於9個月，與原本判處的9個月院舍居住的刑期相近。

總而言之，上訴庭認為原審裁判官判處感化令屬原則上犯錯，也是明顯過輕，沒有平衡更生與阻嚇等因素，以致偏重一邊。上訴庭撤銷原本判刑，改為判處答辯人進入勞教中心。

對於原審裁判官在判刑時花了不少篇幅勸勉答辯人，其判刑理由卻相對過於簡單；上訴庭表示，可以理解法庭需要勸勉少年罪犯，但勸勉直言不應和判刑理由混在一起，否則判刑理由便會變得不清晰。裁判官應先說明判刑理由，才去勸勉被告。

【案件編號：CAAR1/20】

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