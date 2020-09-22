松山府邸派錯藥卸責員工 稱向家屬「致最誠摯慰問」 事主兒子：沒收過任何回覆

何文田私營安老院「松山府邸」爆管理問題，不但鼠患嚴重，更因派錯藥，令8旬婦陳婆婆昏迷入院，性命一度垂危。「松山府邸」周一晚（21日）回覆《蘋果》指，對老婦昏迷一事深表難過，稱「向陳婆婆及其家人致以最誠摯的慰問」，又卸責稱有員工隱瞞致未能交代。

陳婆婆兒子廖先生則指沒有收過安老院任何回覆及慰問，聲明亦是從傳媒得來，並非來自松山府邸任何人：「試問大家調轉身份，他們有甚麼感受？」

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派錯藥事件卸責員工隱瞞

「松山府邸」周日（20日）被揭發管理問題，包括鼠患、派錯藥及遺失一批長者身份證，《蘋果》同日曾以電郵查詢，但院舍至周二凌晨才發聲明回覆。

「松山府邸」表示對於陳婆婆的不幸事情，「院舍深表難過，並向陳婆婆及其家人致以最誠摯的慰問， 希望陳婆婆早日康復。」表示得悉有員工派錯藥物後，已即時向社會福利署呈報事件，強調在處理此事上「沒有半點隱瞞」，而社署已向院舍發警告信，要求院舍立即作出改善。

院舍又將派錯藥責任，推在員工身上，指員工事發後一直隱瞞，致院舍未能即時與事主家人交代。

陳婆婆兒子：未收過安老院任何回覆

對於松山府邸的回覆，陳婆婆兒子廖先生直指並非真誠道歉，更稱「與其道歉，不如還返一個正常健康的媽媽給我和家人便夠了。」他認為院舍的聲明只是商業策略公關文件，屬對外界的商業活動行為，「不是對我媽媽和家人的道歉」。

他稱，安老院發出的聲明雖然指「向陳婆婆及其家人致以最誠摯的慰問」，但他根本沒有收過安老院任何回覆及慰問，連有關聲明亦是從傳媒得來，並非來自「松山府邸」任何人：「如果這也算是正式道歉，真的不願置評。」

廖先生直指，媽媽和他們子女及家人相處時間本來已經不多和不容易，現在還帶給媽媽和他們這樣的痛苦、創傷及噩夢，「試問大家調轉身份，他們有甚麼感受？」

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