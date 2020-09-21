疫情速遞︱港昨增2本地個案 1無源頭個案到訪頌富街市 商戶獲派樽檢疫 （附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武肺疫情轉趨穩定，昨日（21日）錄得6宗確診個案，本地個案佔2宗，包括1名居於屯門友愛邨愛曦樓的45歲男子（第5038號個案），為第5002號確診長者的家人；1名無源頭染疫，曾到訪天秀墟、頌富街市及元朗馬田壆一村屋的60歲外傭（第5035號個案）。

另有4宗輸入個案，1名由多哥經埃塞俄比亞抵港的38歲男子（第5037號個案），其餘3名則由菲律賓抵港，包括在9月19日乘CX906抵港的42歲外傭（第5034號個案）、9月10日乘CX906抵港的55歲外傭（第5039號個案），及9月9日乘HX782抵港的31歲女子（第5036號個案）。

居於天水圍天晴邨晴海樓的60歲確診菲傭（第5035號個案）病發前2日曾到天秀墟剪頭髮、平日會到天水圍頌富街市，而逢周末在元朗馬田壆村屋租住一間與他人共用洗手間的獨立房間。中心指，菲傭僱主家中4人均須入住檢疫中心、曾為女傭剪髮的髮型師會被列為密切接觸者並送往檢疫，亦會向頌富街市的商戶派發樣本樽，惟暫未清楚元朗馬田壆村屋的確實位置。

周三起港鐵加強班次 巴士恢復學校路線

港鐵明日起（23日）表示同日起加強班次：早上6時18分至7時15分的班次將調整至2.7至8分鐘一班；正午12時至下午2時則調整至3.4至8.5分鐘一班；機場快綫及迪士尼綫的班次時間則維持不變；輕鐵會按需要以雙卡行駛。九巴亦恢復24條學校區巴士路線的服務；新巴及城巴則恢復23條學校路線服務；大嶼山巴士亦恢復4條學校路線。

本地個案：2宗

●第5035號個案：60歲女外傭，9月18日開始發病，居於天水圍天晴邨晴海樓，逢周末會前往元朗馬田壆一單位。

●第5038號個案：45歲男子，沒有病徵，居於屯門友愛邨愛曦樓，為早前確診個案（第5002號個案）的家人。

輸入個案：4宗

●第5034號個案：42歲女子，任職外傭，9月15日乘CX906航班由菲律賓抵港，沒有病徵。

●第5036號個案：31歲女子，任職外傭，9月9日乘HX782航班由菲律賓抵港，屬早前同一外傭中介協助來港的13名外傭之一，該13人已累計10人確診。患者是在檢疫中心即將完成檢疫前的第二次樣本檢測發現確診，沒有病徵。

●第5037號個案：38歲男子，9月10日由多哥經埃塞俄比亞抵港，在頤庭酒店銅鑼灣接受檢疫，在即將完成檢疫前的第二次樣本檢測發現確診，9月17日開始發病。

●第5039號個案：55歲女子，任職外傭，9月10日乘搭CX906由菲律賓抵港，在華麗銅鑼灣酒店檢疫，在即將完成檢疫前的第二次樣本檢測發現確診，沒有病徵。

本港疫情

●確診（截至9月21日16:40）

5,038宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

103宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,717宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

185名確診者仍留醫，13人危殆（第1401、1989、2007、2912、3496、3764、4101、4187、4641、4706、4732、4833、4937號個案）、10人嚴重（第1470、1650、3904、4100、4433、4746、4788、4817、4969、5002號個案），其餘162人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月21日08:45）

兩岸疫情最新情況：內地昨日新增12宗確診病例，25宗無症狀感染個案，全為境外輸入個案。內地累計有85,291宗確診個案，4,634宗死個案。台灣累計確診506宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月22日07:35）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,118萬，逾96萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾683萬宗，死亡人數逼近20萬人。印度確診人數突破548萬，位居全球第二，逾8.7萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過454萬，死亡人數約13.7萬。俄羅斯確診人超過110萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英國爆發第二波疫情，首席醫務官周一發表聲明，建議將防疫警報提升一級至第四級，是五級制中的第二高級別，代表「病毒廣泛傳播，傳染率高，個案以幾何級數上升」。英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦朗斯爵士（Sir Patrick Vallance）周一指出，今夏確診個案先是緩步增加，至今已加劇至每七日增加一倍，如不採取行動遏止疫情，下月每日新症會增至5萬宗。英國單日新增近3,900宗確診，累計逼近40萬宗，累計死亡人數超過4.1萬。首相約翰遜周二會宣佈更多防疫措施。英國首相府周一提供的約翰遜講稿撮要，措施之一是周四起英格蘭酒吧須在每晚10點打烊，而疫情嚴重地區的酒吧、食肆須暫停營業。另外，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）周一建議將口罩令有效範圍擴展至公共交通工具、商店及其他公共場所。

世界衞生組織周一公佈全球疫苗計劃「COVAX」的參與國家名單，當中包括歐盟成員國在內的逾60個富裕國家。疫苗聯盟Gavi的伯克利（Seth Berkely）表示，未來幾天會有另外38國參與。不過，美國、中國、俄國榜上無名。美國本月初已表明不會參與那個由世衞牽頭的計劃。

美國疾控中心（CDC）周一從網站刪除武肺病毒或可經空氣傳播的警告，解釋是「誤發草稿」。CDC上周五在網站發出「空氣傳播」指引，建議用空氣淨化器減少室內空氣中的細菌量，避免病毒傳播。CDC周一刪除該項指引，表示正在修訂有關病毒可經空氣傳播的指引，修訂完成會公佈。世界衞生組織7月更新指引，稱不能排除在餐廳及健身室等人多和通風不足的室內空間，武肺病毒可在近距離以氣霧方式傳播。世衞周一表示有關指引不變。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 6,831,222 (199,766)

印度 5,487,580 (87,882)

巴⻄ 4,558,068 (137,272)

俄羅斯 1,105,048 (19,420)

秘魯 768,895 (31,369)

哥倫比亞 765,076 (24,208)

墨⻄哥 697,663 (73,258)

⻄班牙 671,468 (30,663)

南非 661,936 (15,992)

阿根廷 631,365 (13,053)

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