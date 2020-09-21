《理大圍城》年初上映被評IIB 同樣內容突變III級 藝術總監憂港電檢處變內地廣電局

理大圍城一役，港人至今未忘。「影意志影院」製作紀錄片《理大圍城》記錄事件，昨晚（21日）起在香港藝術中心上映，但影意志影院昨日在Facebook披露，電影在放映前2小時才被電檢處評為III級電影。影意志藝術總監崔允信今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時透露，最不滿是當局拒讓他們在相關指電影內部有誤導成份的告示前加上屬「電檢處要求」的字眼，更披露電影過去上映時曾被評為IIB級，但同樣內容其後卻被評為III級電影。

崔允信在電話訪問中透露，電檢處在電影上映前2小時才將電影評為III級，並要求他們加上警告告示，指電影內容可能會構成刑事罪行，及部份內容或評論亦可能未獲證實或有誤導成份。崔稱最反感是當局拒絕他們在告示前加上「此屬電檢處要求」的字句，「因為對創作人唔公平，冇理由創作人會自己話紀錄片有未經證實或誤導成份。」亦不想觀眾誤會製作人自己「戴頭盔」。他又稱電影內訪問不多，反而較多現場事件的記錄，不過與他們接觸的電檢處人員根據無法交代哪些部份屬「誤導或未經證實」。

早前報道：上映前2小時突被評III級 紀錄片《理大圍城》遭電檢處刁難強加告示「內容或有誤導」

崔又透露，電影過去亦曾作放映時被評為IIB級。他稱以往曾就單次放映為電影申請電檢證明書，「因為有時紀錄片可能會有改動，所以最初無拎永久證明」。而在7月之前的放映，電影均被評為IIB級，至7月再嘗試放映時，電檢處則要求加上告示及將電影評為III級，最後因為放映會取消而作罷。他承認現時電影最新版本，與最初期時有改動，但強調「6月交（電檢處評審）嗰個版本同之前一樣，所以的確係套片一模一樣，但由IIB變III級。」

被問到可知刪剪甚麼部份才能達至IIB級，崔允信稱：「我問過，但（電檢處）答唔到我。」至於可有想過有何內容令電影構成III級？崔稱「我諗係警察嘅暴力啩」，笑言「甚至聲明中『有人可能犯法』都包括埋警察在內」。主持人陳志雲則批評事件是「對製作人的最大侮辱」，質疑當局憑甚麼界定電影有「未獲證實內容或誤導」，崔並稱如此推說，劇情片亦可能涉及刑事罪行，「所以危險在於，雖然只係一個告示，但一步步走落去，（香港電影會否）好似內地廣電局咁，所有賊都要被拉到？」

崔允信其後接受《蘋果》訪問時，以短訊回覆稱「3級其實不是重點，主要是那個聲明。」他表示一直都有詢問電檢回應，今早亦有追問，「（電檢處）到啱啱（下午6時）覆我，話上司未答到佢，問題內容有兩點，第一係『可唔可以剪走一啲片段令條片變返2b』、第二條係『點解唔可以講明個聲明係電檢要求』。」惟至今未覆回應。

電影監製：首次聽聞 電檢處須交代

本屬資深電影監製的高先電影（GoldenScene）負責人曾麗芬稱，若同一電影內容，而被電檢處由IIB級而改評為III級的情況十分罕見，她亦是第一次聽聞。她認為事件不合理，「電檢處有需要交代係咩原因」，她稱自己沒有看過相關電影，不能評論是否屬政治原因。至於影意志影院透露電檢處要求他們在電影加上「內容未經證實或誤導成份」告示，卻不能加「電檢處要求」的字眼，她亦認為不合理，亦從未聽聞電影須強加此類告示，「最多都係III級片片頭要加警告」。至於如何界定何為III級片，她稱主要涉及色情及暴力，當局亦有明確標準。

根據電影、報刊及物品管理辦事處網站顯示，凡擬公映的影片必須事先得到電影檢查監督批准，影片會按電影三級制評級或獲豁免評級。電影檢查員為影片評級時，會考慮影片是否描繪或涉及殘暴、虐待、暴力、罪惡、恐怖、殘疾、性事，又或不雅或令人厭惡的言語或行為。為確保電影評級尺度符合社會標準，當局會定期諮詢由300人組成的法定顧問小組意見；而電影檢查員就影片級別所作的決定，可交由電影檢查審核委員會覆核，委員會成員包括9名非公職人員及1名當然委員（由商經局局長擔任）。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！