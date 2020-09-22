鄺俊宇提私人草案修虐畜例

【本報訊】深井豪景花園虐畜案今年2月30隻寵物疑被人掟落街釀傷亡，警方調查半年後律政司決定不起訴。一直關注動物權益的立法會議員鄺俊宇批評做法起了壞的示範作用，他將以私人條例草案方式建議政府修訂《防止殘酷對待動物條例》（下稱CAP169）條文。鄺批評律政司決定不起訴涉事者，會讓人誤以為即使殘殺動物亦毋須承擔後果，擔心會出現破窗效應，引人仿效。

主人需證非疏忽引致

前立法會議員兼律師何俊仁對律政司不檢控感到非常失望，亦認為有失職之嫌。他解釋，現時CAP169的簡易程序條例檢控，設六個月檢控期限，條例已非常陳舊；另一角度看，高空擲物則觸犯香港法例第228章4B條，「點可能唔去積極調查提出檢控？六個月唔係一個短時間」。何俊仁指律政司「告唔切」也可向法庭申請押後，增加時間調查，現時律政司拒絕起訴，予人沒有用心履行職責之感。

鄺表示，動物福利法的公眾諮詢需時處理，建議從現行法例堵截漏洞，團隊正草擬文本提出修例，包括將虐待動物案依照虐殺數目、兇殘程度、集體販賣、死傷嚴重等情況公訴，即直接呈交地方法院，一旦公訴便不再有六個月的檢控限制；第二是事發後受害動物的主人、管養者或管有人，需有責任舉證動物受虐並非其疏忽或不作為所導致；第三是若動物在處所被虐殺，業主、擁有者或租客需證明並非因其疏忽或不作為所導致。