武漢肺炎丨浸大招募約170名康復病人 參與24個星期全面復康計劃

武漢肺炎病人的康復之路可以很漫長，部份人因肺功能受損，出現的後遺症多多，包括急步行感氣促、容易疲倦等，長遠影響仍待觀察。浸會大學正進行一項結合運動及中醫藥的復康研究計劃，為期24個星期，希望為病癒人士提供全面的復康護理，冀能招募約170名參加者，研究計劃將持續到後年年底。

有份負責該研究的浸大副校長（研究及拓展）兼計算機科學系教授郭毅可表示，有關病人因受感染而經歷身心衰弱的變化，並帶來氣促、肺功能受損、抑鬱及焦慮症等問題，故該校的跨學科團隊特別設計一個將心肺運動、阻力訓練、呼吸肌肉訓練與中草藥結合的復康計劃，冀能促進病人的新陳代謝及免疫系統功能，改善肺部相關症狀。

今次研究採用了嶄新的復康方案，為首個同類型的計劃，希望最終可為各地的康復病人帶來裨益。

針對出現肺纖維化及相關病症人士

有關研究計劃的對象為18至65歲的康復出院病人，主要針對出現肺纖維化，以及有其他相關病症及心理健康狀況人士。成功獲招募的病人，會免費參加為期12個星期的計劃，當中會被分配到4個不同組別，包括運動組、中草藥組、運動及中草藥組、以及對照組別。

其中運動組會獲提供遙距運動訓練，大概每星期3次、每次約40至60分鐘。參與病人毋須外出，也可於家中進行網上實時練習，並由專家為病人度身訂做，包括心肺運動、阻力訓練，以及呼吸肌肉訓練。專家會按照個別情況，逐漸增加康復病人的訓練強度和時間。

服中草藥處方 參加者須接受3次評估

另外，在中醫角度，出現氣促、失眠的康復病人，一般會有氣陰兩虛的情況，故研究團隊的中醫師會安排病人服用有滋陰潤肺功效的中草藥處方，例如經改良的百合固金湯藥粉，預計3個月內、每天服2次。

該校中醫藥學院臨床部主任及講座教授卞兆祥教授指出，百合固金湯本身有補氣養陰作用，中醫師會視乎病人情況，調整其中藥處方，例如加入一些健脾中藥等等。

所有參加病人會於計劃之後12個星期接受跟進，其間會接受3次功能評估，包括血液、尿液及糞便測試，以了解他們的新陳代謝和腸道菌群功能的改善狀況，以及復康研究的成效。

有興趣參加的康復病人可致電 34112019，或電郵 covidreh@hkbu.edu.hk 查詢。詳情及報名方法可參考該計劃網站： https://research.hkbu.edu.hk/whats-on/covid-19- rehabilitation

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