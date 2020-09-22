12港人送中︱港大生發起「開學文宣日」 籲師生寫明信片寄深圳聲援被羈押者

港大今日（22日）起可以恢復面授課堂，有學生在校內發起「港大開學文宣日」活動，呼籲師生寫明信片聲援12名被內地海警羈押的港人。

活動由守護港大聯署小組發起，約中午12時半，4名成員蒙面到鈕魯詩樓外張貼數張寫有「勿忘手足」、「聲援被捕手足、反對國安惡法、關注港大染紅」等字眼的海報。他們其後到港大連儂牆前擺街站，提供印有「願中秋節平安」字眼的明信片予港大師生填寫，亦呼籲眾人捐出郵票讓他們寄到深圳鹽田區看守所予12人。有成員首先在卡片上寫到：「致手足、致郭子麟師弟：願各位早日平安歸家」。

小組發言人稱，被羈押的12人中其中一人為港大一年級學生郭子麟。他們被捕已近1個月仍然杳無音訊，亦不獲准見律師。他指同學在開學日應該很開心可以與新舊朋友重聚，「但舊年依個時候企喺你隔籬嗰個可能就係郭子麟」，希望港大人記得自己香港人的身份。

發起人盼中國知道港人關注事件：最緊要係佢哋安全

發起行動的守護港大聯署小組成員阿揚表示，今日發起「中秋送暖行動」在大學街擺街站，收集港大師生寫的明信片，希望寄給12名被關押在深圳鹽田看守所的手足，雖然知道他們未必會收到，但希望能讓中國當局知道，香港仍有不少人關注這12名港人，希望他們能被引渡回港，「最緊要係佢哋安全，安全最重要」。

小組亦發起修復文宣行動，阿揚說之前大學街曾貼滿文宣，惟7月「港版國安法」推行後，校方清走了一些文宣，他們認為這是打壓言論自由，故發起行動修復連儂牆，張貼有關12名被捕港人、國安惡法和港大染紅的文宣，望引起同學關注。

大學生：只要還有機會 「任何一寸地方都要做」

參與寫明信片的港大職員黎小姐表示，12名港人情況堪虞，「而家佢哋喺嗰邊都唔知點」，覺得情況非常嚴重，自己可以做的不多，只能「做到幾多得幾多」。對於港大學生發起寫明信片和修復文宣，黎小姐認為他們很大膽，「呢個時代已經唔同咗，佢哋仲行得好前，所以我哋做到幾多，都盡量support（支持）佢哋」。

亦有寫明信片的港大文學院四年級生陳同學表示，在明信片中祝12名港人中秋節快樂，想告訴他們香港有很多手足和同路人支持他們。陳坦言覺得他們收到明信片的機會不大，「你都知大陸陽光司法幾咁陽光」，但都會盡量做，希望有更多人關心這12位手足，認為雖然大學的空間不停收窄，但只要還有機會和空間，「任何一寸地方都要做」。

今日是港大新學年首天恢復面授，本身沒有課要上的陳同學回校寫畢業論文，坦言校園的人比以往少了很多，笑言以往轉堂時間有如「大遷徙」，今天所見卻比較冷清，「有啲欷歔，想見吓同學」。

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