武漢肺炎︱機場禁區等檢測無清真食物提供 印裔港人與4歲女捱餓36小時

現時由外地回港的人士，均需於機場禁區內等候肺炎檢驗結果。有印裔港人表示，在禁區等候期間，衞生署未能提供清真食物，只有餅乾、朱古力適合食用，最終捱餓36小時，當中包括僅4歲小孩。有議員促衞生署及機管局加強對少數族裔人士的支援。

印裔港人Asif Ahamad表示，其妻子、9歲兒子及4歲女兒於9月11日乘坐印度航空AI-310由新德里飛返香港，由於他們坐在疑似確診者旁邊，因此需要等待安排送入檢疫中心。Asif稱，衞生署曾提供魚、菇類等中式素食，惟他們只能吃清真食物，故不能食用。最終等候至翌日晚上送往竹篙灣檢疫中心期間，只能吃餅乾、朱古力，Asif批評，只提供乾糧給小孩，做法不合理。

另一非華裔港人Sumit Sharma亦遇類似情況，他於9月18日乘相同航班到港，於禁區等候期間只獲餅乾、蛋糕等食物。他又稱，同機有部份老人、婦女、兒童因宗教原因而未能食用。Sumit又指，同機大部份乘客同日取得檢驗結果後獲放行，但包括他在內的15名乘客則被扣留。他表示，衞生署職員沒有向其清楚解釋扣留原因，只表示檢測未能確認，而機場地勤人員疑因不諳英語而不願溝通，更有人用中文回應。在他多番要求下才獲床墊及間隔休息，最終被扣留超過28小時。

油尖旺區議會陳嘉朗表示，衞生署及機管局已處理疫情多月，惟仍忽略少數族裔需要，促增加相關支援，以及加強前線人員英語要求及多國語言支援。

立法會議員毛孟靜稱，香港機場屬國際級，但檢疫安排猶如「難民營」，又指當局被投訴才為少數族裔人士安排支援，批評其種族敏感度低。

機管局發言人回覆《蘋果》查詢表示，機場臨時樣本採集中心的運作及檢疫安排由衞生署負責，就上述事件，局方已向衞生署了解日後是否有需要作出配合。

衞生署發言人回覆表示，抵港人士於機場臨時樣本採集中心等候檢測結果期間，工作人員會提供輕食及瓶裝水，包括麵包、蛋糕及餅乾等，亦有準備清真小食，並指理解不同族裔、宗教有其飲食文化和需要，會盡量配合。發言人又稱，工作人員普遍能以廣東話、英語或普通話與旅客溝通，如有需要亦會要求翻譯員到場協助，中心亦為身體虛弱或不適的旅客提供卧椅作休息。

衞生署又表示，旅客一般需於中心等候8至12小時，但因應特殊情況，例如相關樣本需再作覆檢、需進行流行病學調查及處理密切接觸者的追蹤工作等，則或需等候較長時間。

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