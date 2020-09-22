香港的葬禮（戴耀廷）

25年前就有人預言香港之死，但這預言沒即時應驗。25年過去，香港終於死了。

今天，我來到香港的葬禮。在路上，我見到很多人拖着沉重的腳步，與我一起走向香港的靈堂。香港的靈柩放在一個很大的禮堂內，我和很多人站在一起，無言地為香港之死哀悼，直至深夜。

突然，有一群人闖進靈堂，大聲地喊：「慢着！香港真的死了嗎？你們不要被那些別有用心的人騙了。我今天還見到香港在外面活生生地四圍走。」

靈堂內，有人安靜地回答說：「香港已死了，只是你捨不得她，因此才在幻象中以為她還活着。」另有人挑戰地說：「你怎知見到的那個是真的香港？有人以假換真，真的香港已死了，現在你見到的，只是被人裝扮成香港的假貨！」還有人說：「即使你見到的是香港，你看不見她已完全變質了嗎？她再不是過去那個香港了，那個香港實在已死了。」那群人聽見這些回應，大部份更加憤怒，在離開靈堂時繼續大喊：「香港未死！你們這些人在咀咒香港！你們才應該去死！」

隨着這群人進到靈堂的還有一些人，他們沒有叫囂，只是用滿有疑惑的眼神旁觀。當聽見靈堂內的人的說話，他們搖搖頭，其中一人說：「香港的確是病了，但她還未死。我們更加要去把她找出來，想方法醫好她。你們留在這裏是沒意思的。」跟着他們安靜地離開了。

但有幾個闖進靈堂的人沒有離開，在聽到人們說香港真的死了，他們信了就嚎啕大哭：「啊！香港真的死了！」他們的哭聲引發靈堂中不少人也哭起來。有一些甚至哭至昏倒。有些悲號：「香港死了，一切還有甚麼意義？」「我已無處可去！怎辦？」

靈堂內有一群人站起來，其中一人冷淡地說：「香港真的死了，那又如何？」另一人幸災樂禍地說：「香港死了不是更好嗎？她死了，我們就可以另外找一個更好的！我們的日子會變得更好。」跟着也都離開了。

這時靈堂內，人們開始分成一小群聚起來。有一些嘗試安慰那些哭得很悲痛的人，另一些則開始議論起來。我聽見一群人在爭議為何香港會死。「香港是病死的。」「她患了甚麼病？」「她病了多久？為何我不知道？」「她有看醫生嗎？為何這病醫不好？」「不，香港是被殺死的。」「對，她是被毒死的。」「是誰殺死香港？」「我知道是誰！」「不要亂說，讓人聽見就有麻煩了。」「不要輕舉妄動。」一些人爭拗起來，弄得面紅耳赤。也有些人因而走到角落去，再不理睬其他人，只是默默地望着香港的靈柩。

堅定決心 香港重生

我走到另一群人旁邊，聽見他們在懷念那已逝的香港，各人數算香港曾給他們的美好回憶。「我記得香港在的時候，那是多麼自由自在的日子啊！」「是啊！我還記得法治、人權、三權分立都還在，大家一起時是多麼自然！」「可惜等了民主很久，她都沒有來。」「因為那條路被封了。」「威權來到之後，一切都變得不一樣了。」「唉！」最後大家慨嘆：「這都過去了！我們再不會有機會見到那個我們所愛的香港了！」

當我也在想念香港時，有人輕輕的拍了我的肩膊一下，然後我聽見一把温柔的聲音對我說：「香港雖然死了，但你不要怕，也不要擔心，因為過一段時間，你會見到她復活。那時，她會脫去那件使她死去的舊服，並會披上一件金色的新衣。」

我帶着疑惑問：「你憑甚麼說香港會重生？」那把聲音回答說：「因為黑夜必會過去，黎明必會來到。但也因為你們有堅定的決心，大家都沒有放棄。」

我問：「那我們現在應該做甚麼？」他說：「廣闊的大地正在震動，海嘯要來了，快做好準備。」

我還想問應做些甚麼準備，回轉身想看清楚是誰對我說話，但當我回過頭時，看不到任何人，只感到一陣風輕輕地吹過，帶引我走出靈堂。那時深宵快已盡，我仰望向天，在暗黑無星的夜空，我看見在遙遠之處，正浮現出一點很難察覺的金光。望望身旁，原來我不是孤身一人，有很多人都與我一起，大家就朝着遠處那點微弱的金光，手拖着手，邁步走去。

戴耀廷