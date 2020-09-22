冒充特務藉詞研究人體成長 男子認狎兩童還柙候懲

有非禮案底的男子先後訛稱擔任特務及正替港大進行「人體成長研究」，邀約兩名中四男學生，藉詞測試及檢查「勃起功能」，乘機狎玩兩人。兩男生事後察覺不妥，報警求助。涉案男子及後被拘控，今在區域法院認罪。法官押後聆訊，以待索閱被告的心理與背景報告，以及受害者創傷評估報告。被告還柙至下月16日候懲。

被告羅宇霆（31歲）承認兩項以威脅或恐嚇手段促使非法性行為及一項管有偽造文書罪。

聲稱參與研究可獲400至1000元報酬 惟退出須賠償6000元

案情透露，15歲中四男生X於2016年在ig認識當時27歲的被告。被告聲稱受僱於香港大學，正進行一項人體成長研究（human growth studies research）。兩人一直保持聯絡，同年4月7日，被告邀請Ｘ參加他的研究，並稱完成後可獲港幣400至1,000元報酬，但若Ｘ中途退出，則須賠償4750元。

六天後，兩人在數碼港某快餐店見面。在被告遊說下，Ｘ同意參與研究。被告帶他到數碼港共享工作空間的一個會議室，當時現場已放置一部攝錄機。

被告以「神經療法」為名，要求Ｘ脫光所有衣服。Ｘ拒絕，但遭被告威脅須賠償6,000元。Ｘ因害怕要賠錢，不情願地脫衣並躺在桌上，被告則替Ｘ手淫至射精。其後兩人一同離開數碼港，Ｘ從未收到任何「研究報酬」，惟仍繼續收到被告的訊息，要求與他見面及繼續參與計劃。Ｘ拒絕，並於2017年2月11日報警。警方設下埋伏，同月25日拘捕被告。

另一名事主為16歲中四男生Y，去年經朋友介紹認識被告。友人告訴Ｙ，被告聲稱是類似美國中央情報局的情報組織特務，擁有Ｙ的個人資料。Ｙ感到害怕，同意與被告見面。去年6月13日，兩人在紅磡港鐵站首次會面，但被告遲到個半小時，及後邀請Y加入組織，並稱會協助他移民美國。

要求脫光衣服 嗅腳兼拍下裸照

被告及後帶Ｙ到尖沙嘴帝國中心男廁，稱要替Ｙ做身體檢查，包括他的勃起功能。被告要求Ｙ脫光衣服，又嗅其腳，並用相機拍下其裸照。被告又為Ｙ手淫，數分鐘後Ｙ叫停。兩人離開廁所。及後Ｙ將事件告知學校社工並報警。翌日警方設下埋伏，拘捕被告。

案情又指，被告管有一張虛假的瑪麗醫院職員證，上有被告的姓名及相片。政府化驗所檢驗後，確認職員證為假證，被告亦非醫務委員會成員。

控方透露，被告過往有一項非禮案底。辯方求情時指，被告坦誠認罪，避免事主出庭作供，事件中沒有證據顯示被告曾使用武力或酒精藥物等犯案，事件亦不涉勒索。辯方又指，事件已影響被告的家庭及工作，定罪已是對被告的懲罰。大狀未有在庭上透露被告職業，只透露現時僱主承諾會再聘請他，期望法庭輕判，讓他能重回社會。

法官杜大衛將案件押後至10月16日判刑，其間索取兩名事主的創傷評估報告，以及被告的背景及心理報告。

【案件編號：DCCC881/19】

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