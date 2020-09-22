新居屋︱與駿洋邨一街之隔 火炭彩禾苑管理費每月逾千 平均每呎$2.6

以市價6折推售的最新一期7,047伙居屋正接受申請，其中火炭彩禾苑屬單幢樓，可提供806個單位。房委會最新公佈，彩禾苑單位每月管理費介乎1,044元至1,612元，平均每呎管理費約2.6元。

今期4個全新居屋屋苑本月10日起接受申請，申請期至下月7日截止。截至今日（22日）下午5時，房委會網上累計收到約10.2萬份居屋申請表，即至今超額認購13.5倍，最少15人爭一個單位。其中與火炭駿洋邨一街之隔的彩禾苑，屬單幢樓涉806伙，實用面積由394至614平方呎，市價6折後平均呎價約7,191元，售價由約241.24萬至465.38萬元。

天利苑平均每呎$4.27 創最貴管理費居屋紀錄

房委會最新公佈，彩禾苑單位每月管理費介乎1,044元至1,612元，平均每呎管理費約2.6元。其中可間成三房及主人套廁的單位分別為11、12及17室，每月管理費由1,593至1,612元。

根據屋苑的售樓簡介書，業主日後須負責維修及保養附近的斜坡，且單幢樓管理費一般較貴。

翻查資料，房委會2014年推售僅85個單位的大澳天利苑，每月管理費達2,043至2,073元，即平均4.27元呎，創最貴管理費居屋紀錄。

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