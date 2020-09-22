去留議會︱料9.30公佈民調結果 昨首日隨機抽樣訪問339人 佔整體樣本14%

民主黨就民主派立法會議員去留問題進行的民調，昨日（21日）正式展開，負責民調的香港民意研究所將民調目標樣本定為2,400個，民調會隨機抽樣，門檻定為一半。目前承諾跟從民調結果的包括民主黨、公民黨、毛孟靜、邵家臻和張超雄。

負責民調的香港民研主席鍾庭耀表示，民調首天成功訪問共339名巿民，當中117個為固網電話訪問，222個來自手提電話，目標是在8日內成功訪問2,400名巿民。他估計下周二（29日）晚上即能完成調查報告，再由民主派於下周三早上召開記者會公佈。

中大團隊 香港民研各負責1,200個樣本訪問

鍾庭耀表示，為確保民調專業獨立，未來一星期都不會與今次民調的委託組織作任何內部調整或溝通，相關數據在公佈前，亦會非常嚴謹地保密。

他又指，中大團隊和香港民研將會各自負責1,200個樣本訪問，其間不會發表任何中期報告，過程中只有極少數處理相關民調數據人士知悉民調資料，有關人士亦不可以向外披露。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則表示，近日不少巿民都查詢如何能夠參與今次民調，他則重申今次民調是全港抽樣以電話方式進行，指本港現時有至少1,200萬個手提電話，以及近500萬個固網電話，市民只能在收到相關民調電話時，選擇是否受訪。

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