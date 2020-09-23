公院非緊急服務加班「清龍」

【本報訊】第三波武肺疫情稍緩，醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯昨日表示，將觀察學校復課和10.1長假期後約5、6日，如未有源頭不明個案，醫管局會考慮開始恢復非急症醫院的探病服務，家屬或可獲安排每周有一小時探病時間。

張子峯昨指疫情期間公立醫院減少非緊急和預約服務，其中2月農曆新年期間情況最嚴重，有50%住院和門診服務需延遲。至第三波疫情，因應醫管局在亞博和鯉魚門社區隔離中心增設社區設施分流病人等，加上醫院未有主動要求病人延遲服務，整體住院和門診服務分別有約兩成和三成人需延遲，其中因耳鼻喉程序屬較高危，骨科病床亦不時外借接受武肺病人，個案積壓情況較嚴重。

特別酬金邀員工幫手

根據醫管局提供數據，本月內科和骨科預約入院病人分別較去年同期減少28％及36％，被多次追問當局何時能處理疫情下積壓未處理個案，是否需以年計才能「清龍」，張僅稱同事會靈活調動，「（服務）係咪可以返返去原有嘅地步呢？好難講，有啲嘢變咗就變咗，緬懷過去都冇用……可能（病人）真係接受咗服務先知等咗幾耐」。

張子峯透露本月至11月期間，公立醫院用特別酬金計劃邀請員工加開服務節數，提供額外的內視鏡、手術、專科門診服務，會按病人病情陸續處理疫情期間積壓的個案，暫未有預算可加開節數數目和可處理所有積壓個案的目標時間。

至於本港12月開始進入流感高峯期，張指醫管局員工未必有額外能力加班，會視乎情況決定下一步策略。他又指亞博附近的臨時醫院將於短期內落成，預期不會接收嚴重病人，但可提供吊藥和聞氧等服務。