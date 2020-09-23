陳彥霖逝世周年 市民：未還公道

【本報訊】曾參與反送中集會的15歲職訓局青年書院女生陳彥霖，去年9月22日離奇赤裸浮屍海面，死因庭早前裁定陳彥琳「死因存疑」。昨網民發起悼念彥霖逝世一周年，傍晚到她生前就讀的調景嶺知專設計學院外悼念，其間突有大批警員撲出截查，最終要求10名網媒及學生記者離開。有獲放行記者批評警方刻意針對學生記者及網媒，正在試水溫。

警撲出截查記者

昨晚7時，網民在彥霖就讀的知專學院外悼念，數十市民到來點蠟燭及放置鮮花，希望彥霖安息。前來獻花的楊先生與女友每月都來悼念陳彥霖、周梓樂及梁凌杰，他指死因庭結果是「係人都知」，但警方仍當沒問題，認為死因庭未能還彥霖公道。

另外，晚上6時許，數十名軍裝警員於將軍澳PopCorn商場平台戒備，有青年被警員截查，人稱「美國隊長」的黑衣男子在商場叫喊「光復香港，時代革命」等口號，其後被警方帶走。

警方昨宣佈修訂《警察通例》，進一步封殺學生記者及網媒，昨晚警方繼續針對學生記者及網媒，晚上8時，當時數十市民默立悼念氣氛平靜，突有數十警撲出拉起封鎖線要求市民離開，否則票控違反限聚令。警員又要求記者一字排開站於牆邊逐一檢查證件，主流媒體雖獲放行但限在指定區活動，其後要求10名穿反光衣的網媒及學生記者離開，有記者欲拍攝網媒記者狀況亦被警員喝止。

獲放行的「眾新聞」記者周先生表示，警員先後兩次詢問其機構名稱，認為做法「覺得警方試緊水溫，睇吓傳媒乜嘢反應」。有不願透露機構名稱的網媒女記者指出，警員檢查其證件，再致電「大台」核實其身份後將她放行繼續採訪，認為警方做法「變咗官方委任記者，遲啲會唔會只有官方嘅認可機構先可以採訪？」