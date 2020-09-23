港版國安法︱鄺頌晴發起聯署促德國制裁中國 批法例危害在港國民安全

「港版國安法」實施近3個月，制裁行動陸續有來。身在德國讀書、外號「滑鼠娘娘」的鄺頌晴與曾被中國驅逐出境的德籍清華大學學生穆達偉David Missal發起聯署，呼籲德國聯邦政府制裁中國。若有5萬人參與聯署，德國國會將會舉行有關制裁中國的聽證會。

聯署提及，全國人大強行通過「港版國安法」，違反《中英聯合聲明》及國際法，而《國安法》更會被中國政府利用作壓迫宗教人士、維權人士、記者和異見人士的工具。聯署又指，《國安法》將危及4,000名在港德國人及700家駐港德國公司，他們將面對政治迫害的風險及人身安全，若在德港人曾公開支持香港民主運動，或者公開批評中共，又有機會被控「分裂國家」、「顛覆國家政權」及「參與或組織恐怖活動」。

冀行動令德國及歐洲更關注香港情況

聯署要求德國聯邦議會對所有違反國際法及侵犯人權的人士，或與相關人士合作的銀行決策人實施入境管制、凍結其資產及進行其他制裁，控告中國違反國際法，取消歐盟與中國高峯會，並公開表明是次決定是基於《國安法》，以及終止由2006年起生效的德國香港刑事司法協助協定等。

鄺頌晴透過社交網站發文，指今次行動是希望透過聯署和後續舉行的聽證會，令德國、歐洲更加關注香港。她坦言，在《國安法》風險下，發起聯署前都有掙扎、想放棄，但最後決定繼續，「原來輪到你去跳，你真係就自自然然行埋個懸崖邊，望住下面，腳都震埋，但都係默默數1、2、3，然後就跳落去。 所謂嘅義務（無）反顧，唔係唔驚，而係你驚都好，你都去做。」她續說，聯署行動不能說是「必然有用」，但她希望嘗試不同方法，「窮盡一己之力去為香港做啲嘢」。

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