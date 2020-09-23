【本報訊】早前身兼行會成員的立法會議員葉劉淑儀自爆，為防日後成美國政府制裁目標，已逐步捨棄美國資產；另一行會成員、身兼自由黨立法會議員張宇人接受無綫電視節目訪問時透露，政治風波已禍及妻兒，他的太太和子女在開立銀行戶口、甚至兌換美元也遇到困難。不過，有金融界人士認為，張的情況未必與制裁有關，或因他是政治敏感人物，所以銀行有所顧忌。

美國早前列出制裁中、港官員名單，香港行會成員暫未上榜，張宇人在「行政會議成員個人利益登記冊」中，只申報在港有物業，未有申報在海外持有物業。他昨在《清心直說》訪問中也說，自己在美國沒有資產，在海外其他地方也沒有，但張宇人坦言仍然不會喜歡被制裁，而因為自己從政，已對家人構成影響。

張宇人透露，早前太太與子女在開立銀行戶口也有困難，即使只是兌換美元也有難度，他形容有關情況不幸：「因為他們（銀行）知道我是他的父親或丈夫，（手續）經常都要辦很久，部份甚至寧願不會做你（我們）生意。」張甚至認為，即使是自己的子孫兒女，在今後20年，隨時也可能繼續受影響：「我不知為何會這樣，但現今世界就是這樣。」

錢志健：因屬政治敏感人物

雖然張宇人指太太和子女使用銀行服務有困難，與美國政府制裁有關，但資深對沖基金經理錢志健認為，葉劉和張宇人兩人及其家人出現情況，是否與制裁有關「好難講」，因為銀行有不同考慮，難以從張宇人的個人說法推敲原因，而他認為兩人屬政治敏感人物，可能有銀行因此更加審慎，他更估計各行會成員日後可能逐漸改用中資銀行服務。

錢志健又指出，張宇人是多年來受益於體制的政治投機者，作為行政會議成員有份令香港沉淪，由不撤回《逃犯條例》到支持國安法，每月也在香港擲下「深水炸彈」，林鄭和她的團隊已不可真正領導香港，他們只是急速將香港變成另一個中國城市，現在香港成為中美博弈戰一大磨心，金融體系難免受到影響，直言對張及其家人使用銀行受阻的情況，「得個知字就算」。