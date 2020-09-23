警改傳媒定義︱鬼祟修例 由「須」配合傳媒採訪 改為「在不影響行動效率的情況下」配合

警方昨日去信4個新聞業界團體稱會修改《警察通例》中「傳媒代表」定義後，原來更在未有知會傳媒下，同時鬼祟修改《警察通例》中有關警員配合傳媒工作的要求，由過去在場警員「須」以互讓互諒的態度，盡量配合傳媒工作，以及不應妨礙傳媒的攝錄工作，突改為「在不影響行動效率的情況下」才盡量配合傳媒工作。

根據警方公開的《警察通例》，有關警方如何配合傳媒工作章節原先的寫法是：「在事發現場的人員，須以互讓互諒的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。」然而警方昨在未有通知傳媒下，鬼祟修改相關寫法，換成「人員在不影響行動效率的情況下，應以互讓互諒的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作」。

楊健興：警自己畀自己更大更多權

有關修訂今日起已在事前從未諮詢傳媒意見的情況下，由警方單方面宣告生效。

記協主席楊健興接受《蘋果》查詢時認為，警方上述改動，等於為日後警方如何配合傳媒工作訂立「前設條件」，由於「行動效率」純屬警方主觀判斷，「佢（警）日後一句話影響行動效率，就可以唔使配合傳媒工作，即係佢哋（警）自己畀咗自己更大更多嘅權力，以後可以想點就點」。

他又指，警方在未修改警察通例前，在配合傳媒工作方面已做得很差，現時修訂後的寫法，更令警方聲稱尊重新聞自由的說法頓成空話。

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