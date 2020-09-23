馬道立反擊：香港司法獨立 司法機構不應被政治化

本港司法獨立接連受壓，北京及特首林鄭月娥指香港不實行三權分立，中共喉舌不停攻擊司法機構應接受「監察」，鼓吹設立所謂「量刑委員會」，民建聯立法會議員葛珮帆和周浩鼎早前公開稱，收到「藍絲法官」匿名信，指高等法院法官黃崇厚向全港裁判官表示，審訊「黑暴」案件時除非有十分穩妥證據，否則可以「疑點利益歸於被告，將其脫罪」等。司法機構早前已表示有關內容不屬實，終審法院首席法官馬道立今日（23日）發聲明，三度重申香港法院行使獨立司法權及獨立審判，反擊單憑「純粹聲稱或斷章取義之事」批評法官及法院是錯誤的，強調司法機構及其職能絕不應被政治化。

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馬道立今日發表聲明，指有見近日出現不少關於法院及法官多個司法裁決的評論、意見及批評，故發聲明解釋香港司法工作的基本原則，強調《基本法》確保法院行使司法權力，不受任何干涉。馬道立指，法院的職責是按法律審理法律糾紛，職能不包括裁斷政治爭論、倡議任何政治觀點，或根據媒體或公眾意見審理案件，法官在履行職責時，不可受政治考慮影響。

中共和港共政府近期不惜反口否認三權分立，更發動喉舌和保皇黨誣衊裁判官「放生黑暴」。馬道立的聲明提到刑事審訊的原則，指不論被控人士是誰均應有公平審訊，若無足夠證據證明罪責，不得把任何人定罪，如要在刑事案件中作定罪，律政司的舉證必須達到「毫無合理疑點」的標準，而任何人在被證明有罪前，一概假定為無罪。

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聲明亦特別提及保釋和判刑的問題，馬道立指一般假定是「所有人均可獲准保釋」，保釋假定與無罪假定兩者一致，但保釋假定受到《維護國家安全法》第42條限制，而據《刑事訴訟程序條例》，可拒絕被告保釋的情況包括法庭有理由相信被告會不按法庭指定歸押、會在保釋期間犯罪、干擾證人或妨礙司法公正。控方若認為不應准予保釋，有責任述明立場和提供充份理據。

至於判刑方面，馬道立指判刑是司法職能及程序的一部份而非政治問題，若任何一方對判刑不滿，應該上訴或要求覆核，強調這是糾正被視為不足或過重刑罰「唯一恰當的方法」。

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馬道立最後強調，當法官或法院違反上述基本原則時，外界當然有理由對其作出批評，但批評應有理可據，又指在「不熟知情況及欠缺適當基礎和理由」以及「單憑純粹聲稱或斷章取義之事」批評法官或法院是錯誤的，亦會損害公眾對司法的信心。馬又指，若只因案件結果不合自己心意，便作偏頗或違反基本原則的嚴重指稱也是錯誤的，強調司法機構及其職能不應被政治化。

馬道立在去年11月宣布，將於明年1月11日年屆65歲時如期退休，現時距離馬道立的任滿日子只餘3個月。終審法院常任法官張舉能將會接任馬道立，成為下任終院首席法官。

法政匯思前召集人：錯在鄭若驊沒有捍衞司法制度

法政匯思前召集人任建峰在Facebook發文指，馬道立要自己出聲，是錯在律政司司長鄭若驊：「根據普通法傳統，每當司法受到外界無理攻擊，律政司司長是有責任挺身而出、維護司法的。這傳統建基於司法難以參與公共討論、因而難以自衞⋯⋯很可惜，我們的律政司司長並沒有秉持有關的普通法傳統，任由司法被政治勢力（特別是親北京勢力與媒體）大肆粗暴攻擊，弄到本來理應可以維持低調的首席大法官要自己走出來捍衞司法⋯⋯所以，大家就着我們還有一個有腰骨的首席大法官鼓掌同時，亦要為我們有一個完全沒有履行其捍衛司法責任的律政司司長而感到憤怒、悲哀。」

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