政府收回迪士尼60公頃預留地 消息指或用作興建過渡房屋

原定留作迪士尼樂園擴建之用的竹篙灣迪士尼第二期60公頃土地，被閒置逾10年後政府宣佈不會延長認購權，變相收回土地。商經局宣佈，考慮到現時的經濟狀況，不會延長該認購權的有效期。有議員指，已多次在立法會建議改劃用地建臨時房屋，更認為它有潛力發展成新市鎮，批評政府不到最後一刻也不心息是「乞人憎」，甚至倒錢落海搞「明日大嶼」。

根據2000年簽訂的《認購權契約》，由政府及華特迪士尼公司合營的香港國際主題樂園有限公司獲批認購權優先購買該幅用地，作未來可能擴建之用。政府今日（23日）宣佈，考慮到現時的經濟狀況，不會延長該認購權的有效期，現時全球旅遊業不景氣，會專注支持迪士尼樂園度假區正推行的擴建計劃。

迪士尼二期用地認購權為期20年，明日屆滿，迪士尼需在本月決定是否發展第二期用地，若無決定可自動續期5年至2025年。如今不續期，意味政府可收回土地。翻查資料用地已閒置逾10年，屢被議員批評「曬太陽」浪費土地資源。2018年商人方仁傑與荷蘭花藝專家曾計劃租二期用地，在本港發展首個歐洲鮮花主題公園，惟最終計劃胎死腹中。政府今年徵用用地興建竹篙灣檢疫中心，料提供3,500個單位應付冬季疫情。

華特迪士尼公司回覆，對於香港政府不延續第二期用地認購權有效期的決定，表示極度失望。過去15年一直堅守承諾致力投資於香港迪士尼樂園度假區，推動香港旅遊業經濟發展，未來會繼續投資於現時的擴建計劃。

姚思榮：不延長認購權無可厚非

旅遊界立法會議員姚思榮認為，營商角度迪士尼當然希望保留認購權維持發展機會，然而一直沒有具體的發展計劃提出，港府行使大股東權利停止延長認購權是無可厚非，他指目前迪士尼有109億元擴建計劃，至2023年每年都有新項目落成，60公頃用地發展規模更為龐大，母公司持有盈利豐厚的上海迪士尼樂園，估計對香港迪士尼投資亦相對有保留。

批政府嘥地乞人憎 尹兆堅促起樓棄明日大嶼

民主黨立法會議員尹兆堅形容決定是「遲來的覺悟」，用地「曬太陽曬足咁多年」，一早已可預見迪士尼發展可能性較低，他在立法會上已經多次建議用地改為臨時房屋用途迎合社會住屋需要，批評政府不到最後一刻也不心息的做法「乞人憎」。他認為二期用地達60公頃，面積甚廣，不應只作休閒用地，從整體看有潛力發展成新市鎮，同時具備房屋、醫療、休憩規劃，作為北大嶼山的延伸，所以他認為發展做新市鎮總比現時閒置用地好，另一邊廂在現時香港政治前景暗淡、經濟基調崩散之時倒錢落海搞「明日大嶼」。

據了解，政府有意將迪士尼二期用地轉作過渡房屋用途，今年一月運輸及房屋局長陳帆曾經打「開口牌」，公開呼籲迪士尼樂園可以考慮社會企業責任，讓用地豁免於限制性契約用作過渡房屋。翻查資料現時迪士尼用地屬「其他指定用途」，如果改劃用途例如建屋，需要向城規會申請。據悉，雖然二期用地已平整，但要考慮交通配套、供水污水等基建設施，故仍需時研究。

陳劍青：善用閒置地 視乎政府決心

本土研究社成員陳劍青認為，迪士尼用地的發展限制如不准超過某些高度等，主要為了不影響樂園景觀，其實明日大嶼一旦落成同樣會擋住樂園景觀，他認為技術性問題可以技術性解決，例如離樂園較近的樓可以矮一點、遠的可以高點，60公頃是很大面積用地，只視乎政府有沒有決心去釋放和善用閒置地。他補充，二期用地有好大潛力發展上萬個住宅單位，一次過滿足政府數年的房屋供應目標，既然考慮過渡性房屋，不如認真規劃永久性公營房屋社群，本港有大量類似迪士尼二期用地的閒置地，政府沒有理由以不夠地推搪房屋供應不足。

迪士尼地契限制多

港府與華特迪士尼1999年簽約興建香港迪士尼樂園，現時所用只是第一期126公頃用地；第二期用地60公頃提供20年認購權，按1999年地價28.12億元計算通脹調整，若今年認購權屆滿仍未行使或續期，便會失效。

據「迪士尼樂園周邊高度及用途限制契據」（deed of restrictive convenant）及當年的立法會文件，為保障樂園景觀不受破壞，園址南面不會填海保留天然景致，禁止飛機在公園上空4,000呎以下高度飛行，附近亦不可發展超越指定高度的計劃，包括政府用地；另一份契據顯示樂園周邊分不同區域有不同發展高度限制，由20米至約100米不等，即最高約30層樓高，曾有報道指契據還列明區內不可設置賭場，不准包括任何以電影為主題的娛樂景點或表演，被指是限制最大競爭對手環球影城進軍香港市場。

現時迪士尼的土地用途屬「其他指定用途」，經常准許用途包括主題公園、鳥舍、食肆、報案中心、康樂文娛等；如果改劃政府用途（未另有列明者）、酒店、公共車輛總站或車站、公眾停車場均須先向城規會申請。政府2015年曾在施政報告內提出因迪士尼業績漸入佳境，可就二期用地展開商討，但此後樂園連年虧損，二期用地擴建未再被提及。

昔日報道：

迪士尼二期60公頃地空置多年 政府拒作住宅用途

政府拒建臨時房屋 迪士尼二期60公頃地變鮮花主題公園

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！