業界：鋪路推官方記者制

【本報訊】反修例風波以來，警隊以至林鄭政府不斷收緊採訪限制，警隊更多次出口術，提出官方記者證制度，特首林鄭月娥雖曾公開表示政府無意推行記者登記制度，但警務處處長鄧炳強早前接受傳媒訪問時透露，警方正試行新措施，讓「可信任傳媒」多些着數進入封鎖線採訪，已為警隊今次修訂「傳媒定義」露端倪。有新聞業界及學者直指，警方此舉只是為特區政府推行官方記者證制度「鋪路」，從而「名正言順」令不受歡迎媒體消失。

林鄭月娥上任特首時曾承諾，會改善網媒等傳媒採訪安排，2017年政府宣佈，放寬純網媒採訪政府活動限制，相關機構須按《本地報刊註冊條例》註用等四項要求，就可採訪政府活動。

「令不受歡迎媒體消失」

不過，自去年反修例風波以來，警方多次以示威現場多「假記者」，干擾前線警員執法為由，要求設官方記者證制度，但政府新聞處內部反對，林鄭月娥去年10月澄清，政府無意圖或計劃進行記者登記制度，更不會審核誰可以採訪。

不過，今年8月10日警方到壹傳媒大樓搜查，部份傳媒獲警方「搭膊頭」准到封鎖線內的大樓大閘外「採訪區」採訪，多個海外知名媒體卻不獲放行，鄧炳強其後接受傳媒訪問時竟形容，讓部份「可信任傳媒」入封鎖線採訪是想予他們多些「着數」。

記協前主席麥燕庭指，早於上世紀70年代《警察通例》已認可記協及攝記協發出的記者證，是文明國家尊重專業團體做法，但警方在缺乏任何涉持記協證的「假記者」數據前，突然取消記協證，同時有政府友好傳媒昨已率先報道有關記者發牌制度，令人懷疑「好明顯係為政府控制嘅官方記者發牌制度鋪路」。麥批評政府此舉步向極權社會。

浸大傳理學院高級講師呂秉權亦質疑，警方藉政府新聞處系統登記制度DQ記協、攝記協會員資格，「名正言順」令不受歡迎媒體消失，「同大陸任意就話你非法採訪，越來越似」，他批評警方「釋法」打擊傳媒第四權。