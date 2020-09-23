潘小濤轟警濫暴　局方指歪曲事實

【本報訊】個多月前辭任商台節目主持的資深傳媒人潘小濤去年在節目批評警方濫暴，有少女被射爆眼球，通訊局收到涉及該節目的投訴後展開調查，認為潘小濤言論歪曲事實，嚴重影響警隊聲譽，決定向商台發出強烈勸喻。有學者指警暴問題嚴重，主持人只反映社會輿論，認為通訊局裁決打壓討論空間。

潘小濤去年7月8日及12日的三分鐘商台節目環節《萬佛朝中》，分別評論7.7九龍遊行後警方在旺角武力圍捕市民及8.11少女在尖沙嘴被射爆眼球。通訊局只收到一宗投訴，指潘小濤言論污衊警方、美化犯罪活動。

通訊局在報告中特別引述兩段潘小濤在節目中的言論，包括7月8日的「當群眾想離開嘅時候，警方喺多條嘅路線，三面包抄市民，並且主動用警棍攻擊佢哋，以致佢哋無法離開」；7月12日的「佢哋兩度近距離向示威者開槍，有女仔被射中頭部， 眼罩被射穿，子彈更加射入眼睛射爆眼球」。

通訊局認為，在審視媒體相關報道及片段後，認為上述言論與事實不符、有誤導成份、歪曲事實，或與其他傳媒就相同事件的報道及片段相矛盾，對被批評者不公平，嚴重影響被批評者聲譽。通訊局並無詳列潘言論與那些報道矛盾。

學者：打壓討論空間本末倒置

通訊局指，潘言論並無污衊或煽動仇恨之意，亦沒足夠證據顯示他美化犯罪活動。但商台沒提供具體資料，顯示它已盡一切合理努力確保這些言論與事實相符，故裁定投訴成立，向商台發出強烈勸喻。

在商台任職15年的潘小濤8月初以私人理由離開商台，本報查詢他對裁決意見，他只着記者向商台查詢。商台則稱尊重通訊局裁決。

浸大新聞系高級講師呂秉權指，警暴問題引起極大爭議，節目主持人只是反映社會輿論，認為在真相未明下，打壓討論空間是本末倒置。