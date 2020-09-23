瀕危綠海龜在港唯一穩定產卵地 漁署擬提早2個月禁遊客入南丫島深灣

南丫島深灣是綠海龜目前在香港唯一長期而穩定的繁殖地點，綠海龜亦被列為「瀕危」級別。過往香港只有於6至10月期間將深灣沙灘列為禁區，禁止遊人進入，而海灣水域不在禁區範圍。漁護署最新建議將禁區時間延長至每年7個月，並將禁區範圍擴大至深灣水域範圍，期望今年內可修訂相關法例，並於2021年內落實。

據漁護署提交給離島區議會「旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會」的討論文件顯示，署方為了加強保護綠海龜及本地的綠海龜繁殖生境，建議將禁止遊人進入深灣沙灘的日期，由現時每年6月1日至10月31日的5個月，延長至4月1日至10月31日，亦即每年7個月。過去曾有研究指出，綠海龜每年會在3至4月回到出生的沙灘交配，而5至10月會登岸產卵。

禁區面積擴展至包括深灣水域範圍

另外，現時政府劃出的禁區範圍只有佔地0.5公頃的深灣沙灘，並不包括海灣水域，漁護署建議將禁區範圍進一步擴展至包括圓角及大角以內的深灣水域範圍， 涉及水域面積約98.2公頃。署方表示，擴展深灣的禁區範圍後，計劃以多管齊下的方式加強管理深灣限制地區及保護繁殖綠海龜。

此外，為防止有人誤闖限制地區及減低船隻撞到海龜的風險，漁護署會探討於深灣海灣入口的岬角設置告示牌，提醒途經船隻於限制期間不要擅進深灣。署方稱政府會詳加考慮收集到的意見，再於今年內準備修訂相關法例，期望於2021年內可落實擴展深灣的限制範圍。

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