港版國安法︱新入職公務員下月宣誓擁《基本法》 社交媒體發表言論隨時誤中地雷被革職

公務員宣誓如箭在弦，政府最快下月中發通告，安排今年7月1日或之後入職的公務員，宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權昨與多個公務員團體會面時表示，新入職公務員拒宣誓或簽署確認文件，將不獲聘用，並強硬表明，若違反宣誓或確認文件，等同違反《基本法》及《港區國安法》，「跟現有法律執行」。

綜合昨日與會者意見，政府下月中會發出通告，安排今年7月1日或之後入職的公務員，宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，公務員事務局局長聶德權在會上表明，若新入職公務員拒絕宣誓或簽署相關文件，不會獲聘用。現職公務員宣誓則會分階段進行，如較高職級或職務較敏感的公務員如紀律部隊及新聞主任任等，將會作首輪宣誓，但暫沒時間表。

多個公務員團體都關注若現職公務員拒絕宣誓或簽署確認文件，以及違反宣誓等有何罰則。據悉，聶德權回應時態度強硬，表明違反誓言等同違反《基本法》第99條，同時違反《港區國安法》第6條，即公職人員需簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，以及第3條所列「香港特區行政機關、立法機關、司法機關應當依據本法和其他法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」。

據了解，聶德權首次將公務員宣誓與《國安法》直接扯上關係，與會者都感錯愕，「個個都停晒口」。聶指，若公務員違反宣誓可被革職，但由於涉及《國安法》，屆時由執法部門如警方處理，抑或按現時處理公務員違紀程序，則未有交代，僅稱「跟現有法律執行」。

公務員憂被以言入罪 社交平台發文隨時誤中地雷被革職

公務員工會聯合會主席唐麗娥認為，當局必須清楚列明及交代在甚麼情況下被視為違反宣誓，以及有何罰則，「所有嘢都要寫明」，因不少會員都擔心容易被以言入罪，「我哋覺得冇嘢，你可能會覺得有嘢」，就算公餘時間於私人社交平台發文表達感受，都可能誤觸底線。她引述聶回應指，若公務員在社交平台的發言，「係人都睇得到」，已屬公開場合，「就有啲危險」。

唐麗娥指出，工會也擔心落實宣誓或簽署確認文件後，若認為政府政策不合理，如凍薪或削減權益等，「工會仲有冇得存在？」她引述聶稱，按現行條例，工會代表公務員，可發表不同聲音，1990年發出的內部通告，容許公務員加入政治組織及參與政治活動，目前仍然生效。

她指，加入宣誓或簽署確認書是政府單方面更改合約條款，若現職公務員因拒絕宣誓或簽署，會否因而被辭退及有否補償，政府稱正諮詢律政司意見。唐麗娥強調，局方下月發出通告前，必須再諮詢公務員團體意見。

高級公務員協會主席李方冲表示，昨日會議上，不少意見都關注若不宣誓或簽署確認文件，會如何處理，局方指仍徵詢法律意見，但聶德權強硬表明，若違反宣誓，即違反《基本法》及《國安法》，至於罰則為何，則未有具體交代。

李方冲指出，公務員一直遵守公務員守則，有否遵守容易量度（measure）得到，但宣誓中用上「擁護」字眼，概念較模糊。他指，現時若有公務員違規需革職，要先經部門處理，再由公務員敍用委員會作最後決定，有既定程序。他認為，日後政府處理公務員違反宣誓事宜，都應按照一個公平程序，「唔希望一定性就炒人」。

國安法下參選和就任公職時須真誠宣誓《基本法》

政府今日亦向保安事務委員會、政制事務委員會及司法及法律事務委員會聯席會議回信，就議員關注國安法下參選和就任公職時需要宣誓作回應，當局只重申國安法第六條第三款規定，香港特區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特區。至於如何界定宣誓是否「真誠」，當局只稱會考慮所有相關情況和證據作出決定。

提及若干犯《國安法》而喪失參加香港特區舉行的立法會、區議會選舉資格的時限，當局則指被判犯罪者喪失資格設定時限，可被理解為永遠喪失資格。

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