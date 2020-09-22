世道人生：中美會爆發熱戰嗎？（李怡）

蓬佩奧7月宣稱對中國的政策已超越與蘇聯的冷戰期，不是「聽其言，觀其行」，而是「不聽其言，只觀其行」了。與中國脫鈎的行動步步升級：撤回駐中國大使；解釋「一中政策」並非「一中原則」，「美國對台灣的主權不持立場」；國務次卿克拉奇訪台時蔡英文說「台灣有決心踏出關鍵一步」；台灣駐美代表蕭美琴在Twitter自我介紹是「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US）……。美國會走向與台灣建交嗎？這會不會是美國大選前出現的「十月驚奇」？中國作出反應，不斷派戰機侵擾台灣空域；《環球時報》稱：「這已非警告，而是實戰性演練攻台」。台方表示：「勿輕忽國軍捍衞台灣決心。」台海戰危，美國會介入而爆發中美熱戰嗎？

好幾個月來，一些分析家都講到源自古希臘歷史學家的「修昔底德陷阱」，意思是：當有一個崛起的大國與既有霸權的大國競爭時，既有大國必然回應這種威脅，戰爭變得不可避免。

持這種說法的分析家未免對中國的實力估計過高。當今是以科技力量衡量國力的時代，中國只是憑人口多而使經濟體量佔世界第二而已，軍事力量仍遜於俄國，科技力量被西方大國遠遠拋離。中國實未具有與美國競爭的國力。

現代社會與古代不同。在上世紀80年代時，日本經濟如日中天，在資本市場競爭中，美國節節敗退，美國學者因此提出「日本第一」的說法，但美日兩國全無發生戰爭的迹象；歐盟在90年代正式成立，也擺出與美國爭一日長短之勢，但歐盟與美國也無戰爭迹象。為甚麼中國崛起，還沒有強到可以同美國爭霸，就有可能引發戰爭呢？

美國政治學教授魯道夫•拉梅爾（Rudolph Rummel）根據對人類戰爭和民主的研究指出，人類在度過了千百年黑暗時代之後，到1776年美國獨立才真正有民選投票、三權分立、多黨制、新聞、言論、宗教、結社自由的民主制度，100多年後的1900年，全球民主國家才有13個，再經過100多年，到2015年，全球民主國家就發展到有130個了。沒有民選的專權體制國家已極少。

拉梅爾對人類戰爭的統計，從1816年到2005年這近200年間，人類一共有過371場戰爭。其中205場發生在兩個專制國家之間，166場發生在民主國家和專制國家之間，而沒有一場戰爭是發生在兩個民主國家之間。結論很顯然，如果全球都是民主國家，人類就不會再有戰爭。

為甚麼「修昔底德陷阱」在全球專制制度盛行的時代可以成立，而在現代民主國家之間不能成立？為甚麼美國與日本、歐盟的競爭不會發生戰爭，而中國的挑戰就會呢？原因在此。

民主政體要參戰，需要政府、國會、輿論、民意凝成共識，不是掌權者要打就打，沒有足夠的民氣是打不起來的；但專權國家不需要國會通過，不須輿論和民意支持、沒有司法挑戰，只要掌權的寡頭或獨裁者要打就打了。

專權者對於要不要進行戰爭的主要考量不是國外形勢，而是掌權者在國內的權力地位。當經濟大幅下滑，人民對社會極度不滿，掌權者權力基礎動搖時，就會對外揀愛國粉紅認為「非我族類」的弱勢族群侵凌，如印度、香港、蒙古，為民族主義打雞血刺激民氣，藉以轉移視線。為甚麼內部如此多問題還要向外搞事？因為對外製造不穩才能使內部權力穩定也。

較明智的專權者，會估量對手實力。但制度導致最高層聽不到實況和不同意見，加上學識、智力貧乏，自我膨脹產生的無極限愚蠢，那就真是甚麼事都會發生了。

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李怡