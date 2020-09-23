潘曉穎父母向陳同佳發公開信要求親自回應 促盡快赴台投案：永遠不能釋懷

陳同佳在港獲釋近一年，聲言會赴台自首的他至今仍未啟程，死者潘曉穎母親日前接受傳媒訪問時，要求陳盡快兌現承諾赴台投案，其後一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴被傳媒追問下，稱自己非陳的代言人，又透露陳至今仍住在警方的安全屋。特首林鄭月娥昨則直言港府現時「無咩可採取」，又呼籲潘曉穎父母釋懷。潘曉穎父母今日透過《立場新聞》向陳同佳發公開信，信中要求陳同佳「堂堂正正站出來」，盡快赴台投案，「要對得住自己，也要對得住我已死去的女兒」，亦促陳同佳親自回應問題。

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公開信以「痛失唯一女兒的父母親 潘生、潘太」為下款，信中開首即要求陳赴台自首，「人在做，天在看，天綱（網）恢恢，疏而不漏，你要盡快兌現承諾，盡快赴台灣投案，要對得住自己，也要對得住我已死去的女兒」。

潘父母形容女兒是善良、孝順乖巧的普通少女，「沒有害人之心，亦沒有防人之心」，本着愉快的心情與陳同行，但在她毫無防備之下，遭到陳無情及兇殘的殺害，「你親手破壞了一個原本幸福完美的家庭，從此變得支離破碎，陰陽相隔，沒有了將來，沒有了希望，我們永遠不能釋懷，請問你良心過得去嗎？」

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信中要求陳同佳「堂堂正正的站出來」，為自己做過的極大錯失去承擔責任，盡快赴台灣投案，接受殺人案的公正審判。

潘父母亦引述管浩鳴指自己不是陳同佳的代言人，不能代表陳說話，陳的家人亦積極鼓勵及支持他赴台投案，且台灣亦已為他建立了一個特別聯繫窗口，隨時準備他赴台投案，「為什麼你還要龜縮？為什麼必須要等到通關才赴台投案？為什麼你不可以踏上台營航班赴台投案？請你親自出來回應以上問題。」

信末再重申陳同佳已出獄至今差不多一年，應盡快兌現赴台的承諾，「不要讓我們無了期地等下去！」

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