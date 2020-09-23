紗布遺病人腹腔　養和醫生失德除牌緩刑

【本報訊】養和醫院被揭發生醫療事故，涉事醫生懷疑手術期間遺留一塊拳頭大小的紗布於病人腹腔，負責X光片檢查的放射科醫生李建華昨日被醫委會裁定專業失德，除牌兩個月，緩刑18個月。

未發現12張X光片有異物

案情指，一名病人2015年於養和醫院接受結腸造口手術，但術後痛楚持續八個月，先後兩度因嘔吐和下腹痛到明愛醫院急症室求診，經電腦掃描後發現腸阻塞。養和醫院安排病人照腸X光，多達12張X光片照出絲帶狀異物，但李建華均未有發現。病人2016年8月病情急劇惡化，接受緊急手術後發現，遺留的紗布已侵蝕至部份小腸，須馬上切除。

病人沈震剛（譯音）2015年7月因患癌接受前列腺切除手術，其後因醫源性結腸穿孔引發腹膜炎，導致下腹疼痛，曾接受腸切除等修補手術。他同年10月到養和醫院求診，主診醫生安排他接受橫結腸造口手術，但下腹痛楚持續，上腹至造口位置更出現硬結，惟醫生仍拒為他進行電腦掃描。直至翌年7月，沈兩度因嘔吐和下腹痛到明愛醫院急症室求診，經電腦掃描後發現腸阻塞，腸內疑有絲帶狀的異物，但難以辦別物件外貌。

養和醫院主診醫生知悉結果後，安排放射科醫生李建華為沈照X光，20張X光片之中，有12張都能清晰顯示腸內有大型的外來異物，但李撰寫報告時卻完全未提及。沈病情一個月內急劇惡化，須接受緊急手術，才發現腸內遺留拳頭大小的紗布，並已侵蝕至部份小腸，要馬上切除。

李建華昨日出席醫委會聆訊時認罪，三度向病人致歉，表示會負上全責，並深感後悔，事後已完善撰寫報告的流程。其代表律師指，李曾於醫管局工作14年，貢獻良多，並獲至少六名醫生撰寫求情信，讚揚他行醫多年向來可靠專業。

醫委會主席劉允怡形容事態嚴重，指李建華表現不合乎行醫標準，「沒有一個放射科專業人士會犯這種錯誤」，裁定他專業失德，但考慮到他深感後悔和認罪，判處除牌兩個月，緩刑18個月。