12港人送中︱中共抹黑戰奏效 內地律師被孤立 鄒幸彤：家屬發聲重要 阻中共為所欲為

12名香港人涉偷渡到台灣遭中國海警截獲，未被正式逮捕就被拘留於深圳一個月，家屬及委託律師無法接觸，更被官方委派律師，這些情節過往屢屢發生於內地維權人士身上。有份協助事件的支聯會副主席鄒幸彤表示，今次案件難度在於中國社會自由度正處惡化之勢，中共更成功將反修例運動抹黑，內地律師在輿論牆內遭孤立，特區政府也有樣學樣，聯同左報攻擊12人「瞞逃」，掩蓋12人正遭受不合比例懲罰的真象。她認為家屬發聲極為重要，「你完全唔出聲，收埋收埋，佢（中共）就為所欲為，往往情況更惡劣」。

一批港人在內地惡名昭彰的司法制度下不見天日，本身是大律師的支聯會副主席鄒幸彤過去除積極參與內地維權人士案件外，亦曾參與涉及港人案件，如銅鑼灣書店事件，但今次是首次跟進涉及大批港人的案件，她日前聯同家屬到香港警察總部報案時已強調援助工作困難重重。被捕者送中一個月，她接受《蘋果》訪問時指，協助難度在於中國社會的自由度及控制惡化：「前幾年搵律師冇咁困難，而家一搵到嗰下已經俾人追上嚟要逼退，二來願意做呢啲案嘅律師比709（大抓捕）前少好多。」

「中共係好成功將香港運動抹黑」

12港人案至今有5名內地維權律師受當局壓迫退出，仍在堅持的律師如任全牛、盧思位等不斷受內地網民抨擊，「中共係好成功將香港運動抹黑」。鄒指，中共將涉事港人塑造成對國家而言是十惡不赦的人，協助對方的律師自然不會得到支持，甚至如同與整個國家為敵，「做呢堆香港人壓力大之餘，係俾人鏟到阿媽都唔認得」。可怕的是香港政府複製內地手法，「香港都玩得叻，（批評）呢班人偷渡係抵死，（抨擊者）不在少數，但有冇人分析過佢（內地）係完全disproportionate（不成比例）咁罰緊呢班人？」

「完全唔出聲收埋，佢就為所欲為」

12個家庭的命運聯繫在一起，鄒透露，最初協助的一眾家屬中，會爭拗以甚麼態度應對中共壓力及招數，「好多人咁諗，嗰啲係綁匪唔好激嬲佢，好多建制派都會助長呢啲論述」，早前全國人大常委譚耀宗就曾稱被扣港人家屬如希望國際插手，未必有好處，但鄒指過往經驗及教訓反映事實是相反，強調中共是極懂得計算的權力機器，特別是控制國際輿論，故囚禁港人時間、表面工夫如官派律師做到足，計算過得失，「你完全唔出聲收埋收埋，佢就為所欲為，往往情況更惡劣，冇任何bargaining power同佢講數」。

她舉例指709事件中的家屬越高調，越有可能換來當事人拘留待遇獲改善，即使惡劣得要判決，也有可能縮短刑期。

鄒反覆強調持續的關注及聲援極重要，但她坦言12人背後故事有不同考量，難以公開細說，「冇個人情感動員去做campaign好難，如果唔係好buy個人本身，唔知佢咩性格咩樣，係難啲可以有sustain到嘅同情同關注」，幸而今次有家屬願意現身發聲，已突破中共將當事人消聲的關卡：「因為家屬同當事人係咪政見、理念完全align，未必係；係咪知佢點解做呢啲事，（或者）唔知㗎。」

一直當《國安法》不存在般繼續人權工作

刻下香港已實施《國安法》，支援工作面對的威脅及風險比以往大，鄒卻直言一直當《國安法》不存在般繼續人權工作：「打壓實會嚟到呢度，內地律師面對更嚴重打壓但仲在生，香港嘅打壓依然比內地少，點解做唔到？」她寄望兩地民主運動網絡的聯繫，透過今次事件可主流化及壯大，「案件要有一堆人去跟先唔會被遺忘，內地去跟係好大風險，需要香港做幫手同中轉，多啲人肯做可以建立到長期連結」。

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