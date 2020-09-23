港版國安法︱二代「美國隊長」9.22商場高叫「光時」口號 遭警方以涉分裂國家拘捕

職訓局青年書院學生陳彥霖逝世一年，昨晚（22日）有網民號召到將軍澳悼念及獻花。據了解，一名常以「美國隊長」打扮參與示威活動的男子，昨晚被警方以涉嫌違反「港版國安法」拘捕，被捕後送往將軍澳警署。消息指，被捕者為姓馬的30歲男子，本身任職餐廳外賣員，目前並未保釋或獲准見律師，「星火同盟」義務律師正嘗試提供協助。警方回覆《蘋果》查詢時證實事件。

與「美國隊長」相熟的消息人士向本報透露，昨晚黃昏6時為最後一次與他聯絡，至晚上9時收到消息指，「美國隊長」在將軍澳PopCorn商場參加示威活動期間，高叫「光復香港，時代革命」及港獨口號，及後當場被警方以涉嫌違反「港版國安法」分裂國家罪行拘捕。消息又指，目前未有人成功聯絡「美國隊長」，包括「星火」的義務律師。

警方回覆本報查詢時證實，昨晚約6時在將軍澳唐賢街一商場，以涉嫌違反《港區國安法》、作出煽動或教唆他人分裂國家的行為，拘捕一名30歲姓馬本地男子，他目前正被扣留調查。警方續指，截至昨日共有27人（21男6女），因違反危害國家安全的行為和活動被捕。

為TG頻道管理員 昨發起「和你唱」

據了解，「美國隊長」為Telegram頻道「61萬唔驚拉Channel」的管理員，早前曾號召市民參加昨晚悼念陳彥霖的「和你唱」活動。該頻道擁約1,300位成員，昨午為最後一次更新內容。

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