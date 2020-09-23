警涉藏毒 稱被要求空袋簽名

【本報訊】男警疑在居住屋苑平台向毒販購買K仔，全程被刑事情報科同袍監視，終與涉案女子分別被控藏毒及販毒。案件昨續審，拘捕男警的同袍供稱，因手上沒有防干擾證物袋，涉案毒品曾一度與被告的電話及現金一同存放，要待18分鐘後獲同袍提供證物袋才將毒品獨立保存。辯方指，證人曾對被告說「大家都係夥計，識做啦，簽咗佢啦」，要求被告在空無一物的證物袋簽名；證人否認。

聞「大家夥計識做啦」

拘捕男被告陳天賜（47歲，圖）的男警員在屏風後作供，稱在陳的風褸袋搜出一團白色紙巾及現金250元，紙巾包着兩個透明小膠袋，袋中有白色粉末，陳警誡下稱「唔知嗰啲係乜嘢嚟」。證人稱收集證物後，在陳面前以俗稱「貴袋」的防干擾證物袋裝起兩包懷疑毒品，在陳面前封袋。證物交給毒品調查科警長前，沒其他人觸摸過。

辯方盤問時，證人承認初步錄口供後，沒親身向陳複讀內容，交同袍替他複讀。他否認不盡責，稱可以由同袍代他複讀，但承認事後沒向同袍跟進有否複讀口供。辯方指，證人未放任何證物入袋前，要求陳在空的證物袋上簽名，並稱「大家都係夥計，識做啦，簽咗佢啦」，而證物袋最終亦非在陳面前封口。證人否認。聆訊今續。

被告陳天賜及越南籍女子阮嘉欣（21歲）被控去年2月21日在新屯門中心三座地下電梯大堂犯案，涉兩小袋共重1.13克氯胺酮。

案件編號：TMCC1687/20