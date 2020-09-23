女生涉阻路招認遭剔除 官指警錄口供手法不理想

網民去年10月13日在多區發動「神獸罷就」反修例活動，兩名學生被指在深水埗堵路，遭控以在公眾地方造成阻礙罪，案件今早續審。其中16歲被告女生被指於警誡下稱：「我知非法堵路唔啱，畀次機會我，我唔再做犯法嘢。」辯方質疑招認是在警員威迫利誘下作出，反對呈堂。裁判官今亦指法庭難以確認招認是在自願和公平情況下作出，不會接納作為證據，並指警方同時替多名被捕人士錄取口供，未有提供足夠私隱和設施，做法「唔係咁理想」。

案件今在九龍城裁判法院續審，兩被告分別為16歲姓鍾中四女生及18歲IVE學生胡文俊。女生昨就招認口供可否呈堂一事出庭自辯，透露被捕帶返警署後，與其他羈留人士被迫面壁跪地，有警員不斷以粗口辱罵，拘捕她的時任警員、現職警長黎錦耀更問她：「做咩出嚟，係咪做天使？十個有九個都話冇，你估我唔知？」黎又喝罵律師：「阻住人，唔好咁多事！」

裁判官張天雁今就警誡招認應否呈堂作出裁決。張官指拘捕女生的黎錦耀作供期間不下數次更改口供，起初供稱女生與三名戴口罩男子在一起，補錄口供時則謂有四至五名，到庭上再改口稱是三至五名，盤問下又堅稱是三人，坦言如此不穩妥及混亂的證供，影響其可信和可靠性。張官直言，若黎堅稱是三人，當他複讀警誡供詞時，必然會發現如此關鍵的出入，故令法庭懷疑他是否確曾向女生複讀口供。

案件下月5日裁決

至於女生需否在家長或律師陪同下錄取口供，張官指當時已有一名律師在警署提供協助，而女生案發時剛滿16歲，亦未必違反於1992年刊憲的《查問疑犯及錄取口供的規則及指示》中、未滿16歲人士需由成年人陪同錄取口供的規則。不過，原則是「年紀越細嘅疑犯，更要小心處理」。而在完成錄取口供後，女生即時與父親及律師會面，並向警察投訴課投訴。故此，法庭難以確定女生聲稱毋須律師陪同的說法，究竟是否在自願或公平的情況下作出。

此外，張官提到證據顯示，當女生被捕並遭帶往一間房間錄取口供時，房內有多名被捕人士正同時錄取口供。張官直指情況違反上述提及的《規則及指示》、即警方在查問疑犯時須提供足夠私隱及設施，坦言「情況唔係咁理想」。

控方舉證完畢，張官裁定案件表面證供成立。兩名被告不自辯亦不傳召證人。辯方陳詞指，控方只依賴兩名拘捕警員的證供，他們供稱案發當日有黑衣人在馬路上集結和堵路，見狀追截並成功拘捕兩人，但兩人對現場環境的描述有多處矛盾，包括警車停泊位置、現場集結人數及路障情況等。

另外，拘捕女生的警長黎錦耀未有在書面口供記錄被告戴口罩一事，辯方質疑當時蒙面法正生效，警長不可能遺漏對控方如此有利的證供。而警長有在記事冊補寫時間的習慣，且對關鍵的招認及指控有遺漏，令人質疑他對現場的觀察有誇大、甚至虛構之嫌。案件押後至下月5日裁決。

【案件編號：KCCC554/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！